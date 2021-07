Lech Poznań – Radomiak 🇵🇱 Typy, kursy (23.07.2021)

Gospodarze chc膮 zagra膰 o pe艂n膮 pul臋 na 100-lecie klubu. Go艣cie wracaj膮 do Ekstraklasy po 36. latach. Lech Pozna艅 – Radomiak to drugi pi膮tkowy mecz w naszej lidze. Faworytem oczywi艣cie gospodarze, ale beniaminek chcia艂by sprawi膰 niespodziank臋.

Lech Pozna艅 – Radomiak zapowied藕 (pi膮tek, 20:30)

Kolejorz walczy o odzyskanie zaufania swoich kibic贸w. W ubieg艂ym sezonie by艂a faza grupowa Ligi Europy, ale okupili to katastrofalnym sezonem ligowym. Dopiero 11. miejsce by艂o po prostu wstydem dla dru偶yny. Lech Pozna艅 chce walczy膰 o trofea, a bardziej to jego kibice, ale od lat jest dystansowany przez r贸偶ne kluby w kraju. Czy to w lidze, czy nie wspominaj膮c o Pucharze Polski. Teraz niby dokona艂 kilku wzmocnie艅 – Artur Sobiech, Rados艂aw Murawski, Joel Pereira czy Barry Douglas maj膮 zapewni膰 jako艣膰. Dla kibic贸w z “Kot艂a” to jednak ma艂o i b臋d膮 bojkotowa膰 domowe spotkania. Lech Pozna艅 traci tym samym du偶y atut, czyli doping, kt贸ry cz臋sto ich potrafi艂 nie艣膰 do zwyci臋stw.

Radomiak trafi艂 do Ekstraklasy jako najlepsza dru偶yna zaplecza. Trudno tak powiedzie膰 jednoznacznie, ale swoje zrobi艂a kapitalna defensywa. Przez ca艂y sezon dowodzi艂 ni膮 Mateusz Kochalski, kt贸ry zachowa艂 czyste konto 21 razy. Od po艂owy rozgrywek do艂膮czy艂 Raphael Rossi na 艣rodek obrony. Obu pewnie w tym sezonie jeszcze zobaczymy w radomskiej ekipie, ale na dzisiaj s膮 jeszcze poza klubem z r贸偶nych wzgl臋d贸w. To ogromna wyrwa, gdy dwa filary defensywy s膮 niedost臋pne. Dariusz Banasik musi organizowa膰 warto艣ciowe zast臋pstwa. Zw艂aszcza w przypadku bramki to b臋dzie bardzo trudne zadanie.

Lech Pozna艅 – Radomiak kursy bukmacher贸w

W BETFAN kursy na to spotkanie s膮 nast臋puj膮ce:

Lecha wygra, kurs: 1,67

Radomiak wygra, kurs: 5,00

Remis, kurs: 3,95

Lech Pozna艅 – Radomiak fakty meczowe

Lech zaj膮艂 w ubieg艂ym sezonie 11. miejsce, za艣 Radomiak by艂 mistrzem I ligi

Kolejorz w tym sezonie 艣wi臋tuje 100-lecie klubu

Radomiak wraca do Ekstraklasy po 36. latach przerwy

Oba zespo艂y spotka艂y si臋 w lutym w ramach Pucharu Polski. Po 90 minutach by艂o 0:0, po dogrywce 1:1. W karnych lepsi okazali si臋 poznaniacy – 4:3

Lech Pozna艅 – Radomiak typy

Lech u siebie na pewno zaatakuje. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy, ale wobec os艂abionej defensywy go艣ci, powinni rzuci膰 si臋 do gard艂a rywalowi. Radomiak z golem? To tak偶e mo偶liwe, patrz膮c na ty艂y Kolejorza.

Typ: Powy偶ej 2,5 bramki @ 1,85 BETFAN