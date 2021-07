Flamengo – Sao Paulo 🇧🇷 Typy, kursy (25.07.2021)

Patrz膮c po nazwach hit Brasileirao. Flamengo – Sao Paulo ma jednak wyra藕nego faworyta, kt贸rym b臋d膮 gospodarze. Mowa tak偶e o spotkaniu 膰wier膰finalist贸w Copa Libertadores 2021!

Flamengo – Sao Paulo zapowied藕 (niedziela, 21:00)

Gospodarze s膮 na 6. miejscu, ale wzgl臋dem lidera maj膮 a偶 trzy mecze mniej. Gdy odrobi膮 wszelkie straty, mog膮 wskoczy膰 nawet na ligowe podium. Wiele na to wskazuje, wszak forma dopisuje. Cztery ostatnie mecze to komplet zwyci臋stw, a do tego bilans bramkowy 11:3. Mowa o lidze oraz Libertadores. W tych ostatnich rozgrywkach dwukrotnie pokonali argenty艅sk膮 Defense y Justicie 1:0 oraz 4:1 u siebie. St膮d te偶 awans do 1/4 fina艂u. Nie ma w膮tpliwo艣ci, 偶e Flamengo chce powt贸rzy膰 wynik z 2019 roku i po prostu wygra膰 te rozgrywki!

Sao Paulo te偶 tam jest i ma podobne plany. Szkopu艂 w tym, 偶e przy tym dru偶yna Hernana Crespo totalnie zaniedbuje krajowe podw贸rko. 12 mecz贸w i zaledwie 11 punkt贸w. S膮 tu偶 nad stref膮 spadkow膮 i to nie wr贸偶y najlepiej. Do dzisiejszego przeciwnika trac膮 ju偶 7 “oczek”, a maj膮 dwa mecze rozegrane mniej! Kr贸tko m贸wi膮c czas si臋 wzi膮膰 w gar艣膰, a najbardziej powinna zrobi膰 to ofensywa Sampy. P贸ki co ledwie 8 strzelonych goli i trzeci najgorszy wynik w lidze.

Flamengo – Sao Paulo kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Flamengo wygra, kurs: 1,60

Sao Paulo wygra, kurs: 5,80

Remis, kurs: 3,85

Flamengo – Sao Paulo fakty meczowe

Oba zespo艂y s膮 w 1/4 fina艂u Copa Libertadores

W lidze Flamengo jest na 6. miejscu, za艣 Sao Paulo dopiero na 16.

Ostatni raz te ekipy spotka艂y si臋 w 38. kolejce poprzedniego sezonu. Wtedy Sao Paulo wygra艂o 2:1, ale to Flamengo si臋gn臋艂o po mistrzowski tytu艂

Flamengo – Sao Paulo typy

Nie ma w膮tpliwo艣ci, kto jest faworytem. Stawiamy zdecydowanie na gospodarzy.

Typ: Flamengo @ 1,60 BETFAN