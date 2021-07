🇷🇴 CFR Cluj – Lincoln 🇬🇮 Typy, kursy (28.07.2021)

W ramach rewan偶owego starcia eliminacyjnego do Ligi Mistrz贸w, pi艂karze CFR Cluj zmierz膮 si臋 na w艂asnym obiekcie z ekip膮 Lincoln.

CFR Cluj – Lincoln zapowied藕 (艣roda, 19:30)

Cho膰 gracze Lincoln rozgrywali pierwszy mecz na w艂asnym obiekcie to wyra藕nym faworytem tamtej rywalizacji by艂a ekipa CFR Cluj, kt贸ra ostatecznie poradzi艂a sobie z gibraltarskim przeciwnikiem, wygrywaj膮c 2:1. Co ciekawe, pierwsi do siatki trafili gospodarze. Tu偶 przed ko艅cem pierwszej po艂owy Marco Rosa da艂 swojej dru偶ynie jednobramkowej prowadzenie.

Go艣cie zdo艂ali odwr贸ci膰 losy rywalizacji w drugiej cz臋艣ci pojedynku za spraw膮 dw贸ch trafie艅 Debeljuha, kt贸ry zdobywa艂 bramki w 52. oraz 58. minucie meczu. Wygrana na wyje藕dzie naturalnie postawi艂a pi艂karzy CFR Cluj w do艣膰 komfortowej sytuacji przed rewan偶em.

W ubieg艂y weekend gracze CFR Cluj rozegrali ligowy pojedynek. Z kolei pi艂karze Lincoln nie zaliczyli spotkania od wtorkowej pora偶ki.

CFR Cluj – Lincoln kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest ekipa CFR Cluj. Kurs na zwyci臋stwo gospodarzy wynosi 1.13. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 7.5. Triumf go艣ci bukmacherzy ocenili na kurs 22.

CFR Cluj – Lincoln fakty meczowe

Pi艂karze CFR Cluj wygrali trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Gracze Lincoln zanotowali trzy zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich starciach

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich mecz贸w gracze CFR Cluj stracili minimum jednego gola

CFR Cluj – Lincoln typy

Cho膰 niekwestionowanym faworytem tego starcia w oczach bukmacher贸w jest ekipa gospodarzy, to my postawimy na gole z dw贸ch stron, korzystaj膮c z atrakcyjnego kursu.

CFR Cluj – Lincoln | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 2.55 @ LV BET聽

CFR Cluj – Lincoln | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.55 @ LV BET聽