Waldemar Fornalik przedłuża kontrakt z Piastem

Już za chwilę “Waldek King” będzie obchodził 4. rocznicę pracy w Gliwicach. Jak się okazuje, przed nim mogą być kolejne. Waldemar Fornalik właśnie złożył podpis pod nowym kontraktem. Kolejna umowa wiąże go z klubem do czerwca 2024 roku.

– Czekają nas kolejne wyzwania. Wspięliśmy się na szczyt Ekstraklasy i wiemy jakie wspaniałe emocje temu towarzyszą oraz jakie uczucia są, kiedy zdobywa się medal tych rozgrywek. W dalszym ciągu chcemy być drużyną, która walczy o te cele, a składa się na to wiele czynników. To zasługą nie tylko trenera, drużyny, tylko całego sztabu i klubu w całym jego obszarze – powiedział trener dla oficjalnej strony klubowej.

Waldemar Fornalik poprowadził Piast Gliwice już w 153. meczach. Jego bilans to 66 wygranych, 38 remisów i 49 porażek. Jednak najważniejszym osiągnięciem było mistrzostwo Polski z 2019 roku, a także brązowy medal rok później. Minione rozgrywki niebiesko-czerwoni zakończyli na szóstym miejscu, mimo że do końca walczyli o awans do europejskich pucharów.

Obecny sezon Piast rozpoczął od domowej porażki z Rakowem 2:3 oraz wyjazdowej wygranej ze Stalą Mielec – 2:0. W najbliższy weekend gliwiczan czeka delegacja do Szczecina i mecz z Portowcami.