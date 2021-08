Łukasz Fabiański kończy reprezentacyjną karierę!

Wcześniej czy później można było się tego spodziewać. Jednak w spokojne niedzielne popołudnie raczej nie. Łukasz Fabiański w cieniu zamieszania z Messim podjął ważną decyzję. Kończy grę w reprezentacji! Tym samym jego bilans zatrzyma się na 56. występach z orzełkiem na piersi!

Golkiper West Ham United w ostatnim czasie był numerem dwa w kadrze. Mimo że wielu kibiców domagało się, by to właśnie “Fabian” był wyżej w hierarchii. Ostatecznie zarówno podczas meczów eliminacyjnych na wiosnę oraz Euro, to Wojciech Szczęsny był podstawowym golkiperem.

Być może to przyspieszyło decyzje bramkarza o końcu przygody z kadrą. Łukasz Fabiański kończy z 56. meczami. Najbardziej zapamiętamy jego występ przeciwko Szwajcarii podczas 1/8 finału Euro 2016 we Francji. Wówczas jemu – w dużej mierze – mogliśmy zawdzięczać awans do ćwierćfinału tej imprezy.

Warto dodać, że “Fabian” wykręcił liczby, które będą trudne do pobicia. Pojechał bowiem aż na sześć imprez mistrzowskich. Był w kadrze na mundiale w Niemczech(2006) i Rosji(2018), a także pojechał na cztery kolejne turnieje Euro. Austria i Szwajcaria(2008), Polska i Ukraina(2012), Francja(2016), a także w tym roku międzynarodowe Euro w wielu państwach.