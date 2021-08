🇬🇷 PAOK – Rijeka 🇭🇷 Typy, kursy (19.08.2021)

PAOK Saloniki podejmie na w艂asnym obiekcie chorwack膮 Rijek臋. B臋dzie to spotkanie w ramach ostatniej rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Konferencji.

PAOK – Rijeka zapowied藕 (czwartek, 20:00)

Grecka dru偶yna w poprzedniej rundzie pokona艂a irlandzki Bohemians. By艂 to jednak bardzo trudny dwumecz dla PAOK-u i fani oczekuj膮, 偶e tym razem ich ulubie艅cy zagraj膮 na zdecydowanie wy偶szym poziomie. Tamta forma nie wystarczy na Rijek臋 i gospodarze bardzo dobrze zdaj膮 sobie z tego spraw臋.

Ekipa z Chorwacji w zdecydowanie lepszym stylu awansowa艂a do ostatniej rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Konferencji. Gracze Rijeki najpierw poradzili sobie z Gzir膮, a potem uda艂o im si臋 bez wi臋kszych problem贸w pokona膰 szkocki Hibernian. Tym razem czeka ich trudniejsza przeprawa, ale PAOK jest do pokonania i go艣cie bardzo dobrze o tym wiedz膮.

PAOK – Rijeka kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest PAOK. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.73. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu PAOK – Rijeka, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.50. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 4.85.

PAOK – Rijeka fakty meczowe

Go艣cie nie zachowali czystego konta od 4 mecz贸w.

Na ostatnich 7 spotka艅 gospodarzy w a偶 5 fani ogl膮dali wi臋cej ni偶 2.5 goli.

Na ostatnich 8 mecz贸w Rijeki w a偶 6 strzelali oni pierwsz膮 bramk臋.

PAOK – Rijeka nasze typy

Bukmacherzy wi臋ksze szanse daj膮 gospodarzom, kt贸rzy przynajmniej na w艂asnym obiekcie powinni zagra膰 lepiej od swoich rywali. Rijeka na pewno powalczy o dobry wynik, ale w Grecji to PAOK powinien wygra膰. Mo偶na spodziewa膰 si臋 te偶 ofensywnego spotkania i wielu goli.

PAOK – Rijeka | Typ: PAOK @1.73 BETFAN

PAOK – Rijeka | Typ: powy偶ej 2.5 goli @2.12 BETFAN