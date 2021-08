Southampton – Manchester United 🇬🇧 Typy, kursy (19.08.2021)

W spotkaniu drugiej kolejki angielskiej Premier League Southampton podejmie na własnym stadionie Manchester United. Dla Świętych będzie to okazja, by zamazać nie najlepsze wrażenie jakie pozostawili po spotkaniu z Evertonem. Zadanie to nie będzie jednak należeć do najłatwiejszych.

Southampton – Manchester United zapowiedź (niedziela, 15:00)

Święci zaliczyli mały falstart. Porażka z Evertonem na pewno nie ułatwi pracy Ralphowi Hasenhuttlowi, którego akcje od jakiegoś czasu nie stoją najlepiej. Kalendarz również nie do końca sprzyja, bowiem poza meczami z Manchesterem United, Manchesterem City czy Chelsea, Southampton czekają jeszcze w najbliższych tygodniach inne wymagające pojedynki z drużynami ze środka tabeli. Domowe spotkanie z Czerwonymi Diabłami może być szansą, by nieco poprawić swoje notowania, ale biorąc pod uwagę impet z jakim w sezon weszli podopieczni Ole Gunnara Solskjaera może to być trudne do zrobienia.

W pierwszej kolejce goście zmiażdżyli bowiem Leeds, wygrywając aż 5:1. Hat-trickiem popisał się Bruno Fernandes, który był w tym spotkaniu nie do okiełznania. Podobnie zresztą jak jego partner z obrony Paul Pogba, który do hat-tricka bramek Fernandesa dołożył cztery asysty. Tak wysoka wygrana zapewniła Czerwonym Diabłom nie tylko pierwsze miejsce w tabeli Premier League, ale także komfort psychiczny, który w meczu z Southampton może okazać się dodatkowym atutem.

Southampton – Manchester United kursy bukmacherów

Bukmacher BETFAN przygotował następujące kursy na ten mecz:

Southampton wygra spotkanie, kurs: 4.95

Remis, kurs: 4.05

Manchester United wygra spotkanie, kurs: 1.66

Southampton – Manchester United fakty meczowe

Ostatnie zwycięstwo w starciu z Manchesterem United, Święci zanotowali w styczniu 2016 roku

W ostatnim meczu tych drużyn Manchester United pokonał Southampton aż 9:0

Święci mają serię trzech kolejnych ligowych porażek z rzędu

Southampton – Manchester United nasze typy

Southampton – Manchester United | Typ: Manchester United wygra spotkanie 1.66 @ BETFAN

Southampton – Manchester United | Typ: Powyżej 2.5 gola 1.71 @ BETFAN