Pierwsze decyzje Cezarego Kuleszy

Od objęcia fotela Prezesa PZPN przez Cezarego Kuleszy minęły zaledwie doby. Były Prezes Jagiellonii Białystok zdołał przez ten czas zaskoczyć niektórymi decyzjami.

Brak zmian

Dziennikarz Przeglądu Sportowego, Piotr Wołosi napisał na twitterze “Słyszę, że rzecznik @pzpn_pl czyli @KwiatkowskiKuba pozostaje na stanowisku. Brawo @Czarek_Kulesza @Wojciech_Cygan“. Nietrudno się nie przyłączyć do tych braw. Opinia publiczna spodziewała się radykalnych zmian, a tu nowy Prezes zostawia tego samego rzecznika prasowego. “Obóz Bońka” też nie zamierza robić pod górę nowej władzy.

Sawicki zostaje do września

“Bardzo dziękuje prezesowi @Czarek_Kulesza za zaufanie i zaproponowanie mi roli p.o Sekretarza Generalnego.Będę pełnił tą funkcję do 2 września. Potem chciałbym spróbować nowych wyzwań w życiu zawodowym. Do tego czasu jestem do dyspozycji nowych władz i służę swoim doświadczeniem.” – takie oświadczenie napisał na twitterze Maciej Sawicki. Sekretarz PZPN nie chce zostawić bałaganu po sobie i z klasą postanowił ułatwić proces wdrożenia nowym pracownikom. Cezary Kulesza też nie uniósł się dumą i postanowił skorzystać z szansy, jaką mu dał Sawicki.

Poza tym Cezary Kulesza podał listę współpracowników na kadencję 2021-25. Możecie się z nią zapoznać na głównej stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Co dalej?

Cezary Kulesza w swoich pierwszych wypowiedziach po objęciu nowego stanowiska podkreślał jak ważne jest dla niego spotkanie z selekcjonerem, Paulo Sousą. Sytuacja Portugalczyka jest specyficzna, ponieważ musi zmierzyć się z oczekiwaniami osoby, która go nie zatrudniała. Nie wiemy jak wy, ale my jesteśmy ciekawi pierwszych decyzji nowego Prezesa dotyczących obecnego selekcjonera i jego sztabu.