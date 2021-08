PSV – Benfica 🇳🇱 🇵🇹 Typy, kursy (24.08.2021)

Pora na szalenie ciekawe starcie rewanżowe ostatniej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów pomiędzy PSV i Benfiką. To Portugalczycy znajdują się w lepszej sytuacji, czy uda im się dowieźć skromną zaliczkę z pierwszego meczu?

PSV – Benfica zapowiedź (wtorek, 21:00)

Przed piłkarzami PSV stoi niemałe wyzwanie. Pierwsze starcie tych ekip nie zawiodło, górą w nim okazali się ostatecznie piłkarze z Lizbony (2:1). Sytuacja z perspektywy piłkarzy PSV nie jest jednak dramatyczna, drużynie do awansu wystarczy bowiem dzisiaj wygrana wynikiem 1:0. Nie będzie to oczywiście łatwe, jednak na pewno jest to dla Holendrów rezultat jak najbardziej możliwy do osiągnięcia. Po porażce z Benfiką zespól mierzył się w lidze z Cambuur, które ograł wynikiem 4:1.

Benfica bez wątpienia znajduje się w zdecydowanie lepszej sytuacji niż jej rywale. Przewaga z pierwszego meczu jest jednak po prostu mała. Niemniej, w przypadku gości nie wydaje się by mieli oni dzisiaj grać typowo pod wynik. Scenariusz, w którym zespół z Lizbony od pierwszej minuty broni się i próbuje wyłącznie utrzymać rezultat z pierwszego meczu jest po prostu mało prawdopodobny. Po pokonaniu PSV drużyna zmierzyła się w lidze z Gil Vicente, które ograła bez większych problemów wynikiem 2:0.

PSV – Benfica nasze typy

Dzisiejszy mecz będzie z pewnością jeszcze bardziej emocjonujący w stosunku do tego, który miał miejsce tydzień temu. Korzystny rezultat z pierwszego spotkania stawia w lepszej sytuacji Orły z Lizbony, dlatego też stawiamy dzisiaj na awans gości. Nie powinno jednak w tej rywalizacji zabraknąć dramaturgii, dlatego też naszym drugim typem będzie BTTS.

PSV – Benfica |typ: awans – Benfica @1.52 BETFAN

PSV – Benfica |typ: BTTS @1.71 BETFAN

PSV – Benfica kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana PSV: 2.03

remis: 3.55

zwycięstwo Benfiki: 3.60

PSV – Benfica fakty meczowe

Pierwsze starcie tych ekip zakończyło się wygraną Benfiki wynikiem 2:0.

Obie drużyny wygrały w weekend swoje spotkania w lidze.

Przegrana z Benfiką była dla piłkarzy PSV pierwszą porażką w tym sezonie.

PSV pięć ostatnich spotkań

PSV – Cambuur 4:1

Benfica – PSV 1:2

Heracles – PSV 0:2

Midtjylland – PSV 0:1

Ajax – PSV 0:4

Benfica pięć ostatnich spotkań

Gil Vicente – Benfica 0:2

Benfica – PSV 2:1

Benfica – Arouca 2:0

Benfica – Spartak Moskwa 2:0

Moreirense – Benfica 1:2