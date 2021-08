🇪🇸 Real Madryt – Manchester City kobiety 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (31.08.2021)

Przed nami ostatnia runda eliminacji do Ligi Mistrz贸w kobiet. Real Madryt – Manchester City to spotkanie o faz臋 grupow膮. Pierwsze starcie odb臋dzie si臋 w Madrycie, a na rewan偶 w Anglii trzeba b臋dzie tydzie艅 poczeka膰. Faworytem s膮 pi艂karki The Citizens.

Real Madryt – Manchester City kobiety zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Jedna i druga dru偶yna jeszcze nie rozpocz臋艂a zmaga艅 ligowych. Te dopiero rusz膮 w najbli偶szy weekend, pomi臋dzy pierwszym a drugim spotkaniem. Jednak ubieg艂y sezon oba zespo艂y zako艅czy艂y w roli wicemistrz贸w swoich kraj贸w. Real Madryt sko艅czy艂 sezon za Barcelon膮. Nadu偶yciem jednak by艂oby powiedzie膰, 偶e by艂 “tu偶” za Blaugran膮. Bowiem strata wynosi艂a a偶 25 punkt贸w! W przeciwie艅stwie do Manchesteru City. W tym przypadku by艂y tylko dwa oczka za mistrzowsk膮 Chelsea.聽 Ponadto angielska ekipa dotar艂a do 1/4 fina艂u poprzedniego sezonu Champions League.

Real Madryt – Manchester City kobiety fakty meczowe

Oba zespo艂y zako艅czy艂y zmagania w swoich ligach na drugich miejscach

Real mia艂 a偶 25 punkt贸w straty do Barcelony, za艣 Manchester City zaledwie dwa do Chelsea

Dru偶yna Kr贸lewskich dopiero w najbli偶szy weekend rozpocznie rozgrywki ligowe, podobnie jak The Citizens

Real Madryt – Manchester City kobiety typy

