Ile zarabia Wojciech Szczęsny?

W 2020 roku Szczęsny przedłużył swój kontrakt z Juventusem na cztery lata, otrzymując przy tym dość wyraźną podwyżkę. Ile obecnie zarabia Wojciech Szczęsny? Jak wygląda wynagrodzenie golkipera “Starej Damy” na tle innych polskich zawodników występujących w Serie A?

Wojciech Szczęsny – zarobki

Co dwanaście miesięcy szczegóły w kontekście wydatków poszczególnych klubów Serie A na pensje zdradza “La Gazzetta dello Sport”. Co prawda najnowszy raport jest z października ubiegłego roku, ale uwzględnia on kontrakt Wojciecha Szczęsnego z lutego 2020, więc wykluczając ewentualne bonusy, przedstawia najprawdopodobniej rzeczywistą pensję Polaka. Według wspominanego źródła, Wojciech Szczęsny za rok gry w Juventusie inkasuje 6,5 miliona euro netto (po opodatkowaniu).

Golkiper “Starej Damy” jest w czołówce najlepiej zarabiających piłkarzy turyńskiego klubu. W szczególności, że z zespołem pożegnał się Cristiano Ronaldo, który zarabiał aż 31 milionów euro. Aktualnie największy kontrakt ma Matthijs de Ligt – 8 milionów euro. Wyżej od Wojciecha Szczęsnego są także Dybala, Rabiot oraz Ramsey. Trzeba jednak podkreślić, że ostatnia dwójka dołączyła do Juventusu na zasadzie wolnego transferu. W takiej sytuacji zawodnicy z reguły gwarantują sobie lepsze warunki.

Ile zarabiał Wojciech Szczęsny w Arsenalu i Romie

W momencie przedłużenia kontraktu w 2020 roku, Wojciech Szczęsny zwiększył swoje zarobki w Juventusu o 100%. Trudno zatem lepiej zobrazować, jak różniły się zarobki reprezentanta Polski jeszcze z początku pobytu w Turynie, nie mówiąc już o grze w Arsenalu i Romie. W sieci trudno znaleźć szczegóły wcześniejszych umów. Serwis salarysport.com twierdzi, że w trakcie ostatniego roku w Arsenalu Wojciech Szczęsny otrzymywał 3,4 miliona funtów. Z pewnością jest to kwota przed opodatkowaniem, gdyż według wspominanego źródła, Szczęsny zarabia obecnie 10.9 miliona funtów rocznie w Juventusie.

Salary sport uważa także, że Wojciech Szczęsny podczas pierwszego roku w Romie zarabiał 3,5 miliona funtów rocznie. Później jego pensja wzrosła do 4,3 miliona funtów rocznie. Wszystko oczywiście przed opodatkowaniem.

Zarobki innych polskich piłkarzy w Serie A

Biorąc pod uwagę zarobki polskich zawodników występujących w Serie A, Wojciech Szczęsny nie ma sobie równych. Wystarczy bowiem powiedzieć, że Zieliński otrzymuje 3,5 miliona euro netto (jak informowała La Gazzetta dello Sport w październiku 2020 roku). Dobry kontrakt ma Karol Linetty, który zarabia 1,4 miliona euro rocznie. Drągowski otrzymuje 0,8 miliona euro rocznie. Relatywnie małą pensję ma Bartosz Bereszyński, gdyż według La Gazzetta dello Sport, defensor Sampdorii zarabia rocznie 450 tys. euro netto. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że ostatni raz Bereszyński przedłużał kontrakt trzy lata temu.

