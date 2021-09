Ile zarabiają piłkarze?

Zarobki piłkarzy to już od bardzo dawna wyjątkowo gorący i kontrowersyjny temat. W kwestii tej w większości dominują opinie, że piłkarze zwyczajnie zarabiają za dużo. Czy jednak są one słuszne, biorąc pod uwagę ogromną popularność piłki nożnej na całym świecie i potencjał marketingowy tej dyscypliny sportu?

Zarobki piłkarzy – na czele Messi

Zgodnie z informacjami z ostatniego rankingu magazynu „Forbes”, który w swoim zestawieniu TOP50 wziął pod uwagę okres od 1 maja 2020 roku do 1 maja 2021 roku, najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie jest Lionel Messi. Argentyńczyk zarobił w podanym przedziale czasowym 126 milionów dolarów.

Jak powszechnie wiadomo na tę sumę w aspekcie piłkarskim składał się jeszcze do niedawna wyłącznie kontrakt Messiego z Barceloną. Argentyńczyk stał się jednak w sierpniu bohaterem głośnego transferu do PSG, gdzie czekają na niego nie tylko kibice paryskiej drużyny, ale również kolejne ogromne pieniądze.

Z medialnych doniesień wynika, że tylko za sam podpis na kontrakcie Messi otrzymał 40 milionów euro, a za każdy rok gry ma dostawać kolejne 41 milionów euro. Można więc przypuszczać, że w kolejnym rankingu najlepiej zarabiających piłkarzy Argentyńczyk znów znajdzie się na jego czele.

Drugie miejsce dla Ronaldo

Drugie miejsce pośród piłkarzy w ostatnim rankingu „Forbesa” zajął Cristiano Ronaldo. Jego zarobki oszacowano na 117 milionów dolarów. Portugalczyk przez ostatnie trzy sezony reprezentował barwy Juventusu i to właśnie pieniądze z umowy z włoskim klubem stanowiły większość jego przychodów.

Na najniższym stopniu podium jeżeli chodzi o zarobki piłkarzy znalazł się Neymar. Napastnik PSG zarobił między majem 2020 roku a majem 2021 roku 96 milionów dolarów. W jego przypadku zdecydowana większość tej sumy również pochodziła z kontraktu z klubem.

Zerkając na krajowe podwórko, Robert Lewandowski znalazł się w ostatnim zestawieniu „Forbesa” na miejscu 48. Kapitan reprezentacji Polski i gwiazdor Bayernu Monachium zarobił we wskazanym okresie czasu 28 miliony dolarów. 24 miliony z tej sumy „Lewy” zarobił jako piłkarz, natomiast pozostała kwota to rezultat jego działalności pozasportowej i umów sponsorskich.

Lista najlepiej zarabiających piłkarzy

Zestawienie dziesięciu najlepiej zarabiających piłkarzy przedstawia się następująco:

Lionel Messi: 126 mln dolarów Cristiano Ronaldo: 117 mln dolarów Neymar: 96 mln dolarów Kylian Mbappe: 42 mln dolarów Mohamed Salah: 37 mln dolarów Paul Pogba: 34 mln dolarów Antoine Griezmann: 33 mln dolarów Gareth Bale: 29 mln dolarów Robert Lewandowski: 28 mln dolarów David de Gea: 27 mln dolarów

Jakie elementy składają się na pensję piłkarzy?

Na zarobki piłkarzy składają się w różnych proporcjach:

klubowe pensje,

zawarte w umowach zapisy zmienne, tj. premia za podpis, premia za osiągnięcia (zdobyte tytuły, strzelone bramki),

umowy sponsorskie,

działalność biznesowa.

Przykładowo ze 126 milionów dolarów jakie zarobił Lionel Messi, 92 milionów z tej kwoty pochodziło z jego kontraktu z FC Barceloną. Pozostałe 34 miliony dolarów pochodzą m.in. z umów sponsorskich Messiego, który jest twarzą takich marek jak Adidas, Ooredoo (międzynarodowe przedsiębiorstwo telekomunikacyjne), Lay’s, Gatorade oraz Pepsi.

W której lidze można zarobić najwięcej?

Piłkarze decydując się na umowę z danym klubem biorą pod uwagę nie tylko prestiż danej drużyny, jej możliwości czysto sportowe, szansę na rozwój czy też trofea i tytuły w danej ekipie, ale również bardziej przyziemny aspekt, który wiąże się z ich zarobkami. Chodzi tutaj o prawo podatkowe obowiązujące w konkretnym kraju. Przykładowo we Francji piłkarzy obowiązuje 55-procentowa stawka podatkowa.

O tym, w której lidze można zarobić najwięcej decydują m.in. kwestia rozpoznawalności i potencjał marketingowy konkretnych rozgrywek. Przekładają się one na większą ilość sponsorów danej ligi, korzystniejsze umowy na zakup praw telewizyjnych, a co się z tym wiąże większe wpływy do budżetów poszczególnych drużyn.

Analiza portalu statista.com wskazuje, że najpopularniejszymi ligami na świecie są aktualnie angielska Premier League, hiszpańska La Liga, niemiecka Bundesliga, włoska Serie A oraz francuska Ligue 1.

Najistotniejszą kwestia determinującą możliwe zarobki w danej lidze są jednak oczywiście budżety poszczególnych drużyn i to, czyj kapitał za nimi stoi. Chelsea Londyn nie byłaby teraz w miejscu, w którym się znajduje gdyby nie pieniądze Romana Abramowicza. Podobnie rzecz ma się z Manchesterem City i PSG, za którymi stoją fundusze kolejno ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz z Kataru.

Co to jest finansowe fair play?

Kwestia zarobków piłkarzy budzi liczne kontrowersje także w związku z finansowym fair play, czyli regulacją UEFA, której celem jest zapobieganie nadmiernym wydatkom profesjonalnych klubów piłkarskich. Zgodnie z ideą FPP kluby nie powinny wydawać więcej pieniędzy niż są w stanie zarobić.

W teorii finansowe fair play ma stać na straży sprawiedliwego futbolu oraz względnie zdrowej rywalizacji biznesowej między klubami, jednak jak pokazała praktyka, w przypadku m.in. takich ekip jak Manchester City czy też PSG egzekwowanie przepisów przez UEFA nadal pozostawia wiele do życzenia. Większym wciąż zwyczajnie wolno więcej.

Inne, dobrze płatne dyscypliny sportu

Analizując ranking magazynu „Forbes” doskonale widać, że częsta opinia o tym, że to piłkarze są najlepiej zarabiającymi sportowcami na świecie jest mocno krzywdząca i błędna.

W pierwszej dziesiątce ostatniego zestawienia magazynu „Forbes” znalazło się zaledwie trzech piłkarzy, a wygrał je zawodnik MMA i gwiazda federacji UFC – Conor McGregor. Irlandczyk w okresie od maja 2020 do maja 2021 roku zarobił 180 milionów dolarów, czyli aż 54 miliony więcej od Lionela Messiego.

Trzeciego wśród najlepiej zarabiających piłkarzy w rankingu „Forbesa” wyprzedzili gracz futbolu amerykańskiego Dak Prescott oraz gwiazdor NBA, LeBron James, którzy zarobili odpowiednio 107,5 oraz 96,5 miliona dolarów.

Duże pieniądze oprócz piłki nożnej, futbolu amerykańskiego i koszykówki (oczywiście chodzi tutaj o NBA), znajdują się też w takich dyscyplinach jak tenis oraz F1.

Pierwsza dziesiątka najlepiej zarabiających sportowców na świecie zgodnie z wyliczeniami magazynu „Forbes” przedstawia się następująco: