Polska – Albania. Problemów nie brakuje

Mecz Polska – Albania będzie wyznacznikiem tego, czego można spodziewać się po reprezentacji Polski we wrześniowych meczach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Wynik tego spotkania albo pozostawi Polaków w grze o awans na mundial albo bardzo go skomplikuje. Problemów w kadrze Paulo Sousy tymczasem nie brakuje.

Braki kadrowe – długa lista nieobecnych

Sen z powiek portugalskiego trenera spędzają przede wszystkim braki kadrowe. Paulo Sousa w meczu z Albanią nie będzie mógł skorzystać m.in. z Mateusza Klicha, u którego stwierdzono pozytywny wyniki testu na koronawirusa oraz kontuzjowanych Piotra Zielińskiego, Krzysztofa Piątka, Arkadiusza Milika, Jacka Góralskiego i Sebastiana Szymańskiego.

Piłkarze pod formą

Kolejna problematyczna kwestia to forma części graczy, którzy znajdują się do dyspozycji selekcjonera. Wojciech Szczęsny nie ma za sobą udanego początku sezonu w Juventusie, gdzie jego pozycja znów jest kwestionowana. W ostatnim meczu ligowym Southampton w pierwszym składzie nie wyszedł Jan Bednarek. Forma polskiego bloku obronnego, który z Bednarkiem stworzą zapewne Kamil Glik, Bartosz Bereszyński oraz Maciej Rybus to generalnie dosyć spora niewiadoma Bez fajerwerków nowy sezon ligowy rozpoczął też Kamil Jóźwiak, któremu nie udało się jeszcze w obecnych rozgrywkach zanotować choćby jednej asysty w barwach Derby.

Albania to już nie chłopiec do bicia

Polska, pomimo swoich problemów, to wciąż oczywiście zdecydowany faworyt meczu z Albanią. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że goście przystąpią do meczu z „Biało-czerwonymi” maksymalnie zmotywowani i skoncentrowani.

Albańczycy wygrali dwa z trzech swoich spotkań w eliminacjach i z sześcioma punktami wyprzedzają Polskę w tabeli grupy I o dwa punkty. Strzelili zaledwie trzy bramki, ale stracili też raptem tylko dwie, które wbili im Anglicy. Ich ostatnie rezultaty, odejmując przegraną z Czechami i wspomnianą Anglią, doskonale pokazują, że by sięgnąć po wygraną Polacy również będą musieli potraktować swojego przeciwnika bardzo poważnie.