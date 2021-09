Jakub Błaszczykowski kontuzjowany. Nie zagra przez kilka miesięcy

Jakub Błaszczykowski poinformował na swoim Facebooku, że czeka go kilkumiesięczna przerwa w grze. Kapitan Wisły Kraków zerwał więzadło krzyżowe w kolanie.

Kariera naznaczona kontuzjami

Pech nie opuszcza Jakuba Błaszczykowskiego. Od momentu dołączenia do Wisły, piłkarz, który od zawsze nękany był przez kontuzje wystąpił ledwie w połowie spotkań rozegranych przez Białą Gwiazdę. To również drugi raz, gdy Błaszczykowski doznaje urazu więzadeł krzyżowych w kolanie. Ostatni raz, jeszcze w 2014 roku, wykluczyła ona z gry polskiego piłkarza na 7 miesięcy.

Podczas całej kariery Jakub Błaszczykowski doznał ok. 50 mniej lub bardziej poważnych kontuzji. Nie spowodowało to jednak, by kiedykolwiek myślał o przedwczesnym zakończeniu kariery. Podobnie będzie i tym razem, gdyż były kapitan reprezentacji Polski zapowiada, że zamierza wrócić do gry najszybciej jak to tylko będzie możliwe.

Odpowiedź na krytykę

W komunikacie, który Błaszczykowski przekazał za pomocą Facebooka piłkarz nawiązał również do krytyki, która spadła na niego w ostatnich latach: – Mam nie do końca pozytywną informację. Na wczorajszym treningu zerwałem więzadło krzyżowe. Zdaję sobie sprawę, że bardzo ciężkie chwile przede mną. Wszystkim tym, którzy będą po raz kolejny kończyć moją karierę, przypominam, że wstałem sto razy, wstanę i sto pierwszy. Tym, którzy mnie wspierają, bardzo serdecznie dziękuję – mówi na nagraniu Błaszczykowski.