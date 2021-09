🇸🇰 Słowacja – Chorwacja 🇭🇷 Typy, kursy (4.09.2021)

S艂owacy mog膮 m贸wi膰 o sporym szcz臋艣ciu. W 艣rodowym meczu zaledwie zremisowali z dru偶yn膮 S艂owenii, ale w obliczu tego, 偶e g艂贸wni rywale w walce o awans r贸wnie偶 stracili punkty, podopieczni Stefana Tarkovicia wci膮偶 pozostaj膮 w grze.聽

S艂owacja – Chorwacja zapowied藕 (sobota, 20:45)

Wydaje si臋, 偶e w grupie H eliminacji do mistrzostw 艣wiata, walka o awans b臋dzie bardzo zaci臋ta. G艂贸wni kandydaci co rusz gubi膮 punkty, przez co wszystkie sze艣膰 dru偶yn nadal zachowuje szanse na awans. S艂owacy maj膮 do tej pory na swoim koncie zaledwie jedno zwyci臋stwo. Stracili po drodze punkty z Cyprem i Malt膮, jednak zdo艂ali triumfowa膰 w pojedynku z Rosj膮. Ostatni mecz ze S艂oweni膮 tak偶e zako艅czy艂 si臋 podzia艂em punkt贸w. W normalnych okoliczno艣ciach tego typu wyniki raczej nie by艂yby zadowalaj膮ce, jednak z uwagi na to jak cz臋sto bezpo艣redni rywale S艂owacji gubi膮 punkty, w kraju naszych po艂udniowych s膮siad贸w p贸ki co nie maj膮 powod贸w do paniki.

Chorwacja to ca艂y czas lider grupy H. Maj膮 na koncie 7 punkt贸w, g艂贸wnie za spraw膮 triumf贸w z Cyprem i Malt膮. Dyspozycja ekipy z Ba艂kan贸w pozostawia jednak sporo do 偶yczenia i pojedynek ze S艂owacj膮 jawi si臋 dla nich jako jeden z wa偶niejszych. Ewentualna pora偶ka z bezpo艣rednim rywalem w walce o awans znacznie skomplikowa艂aby drog臋 Chorwat贸w na mundial. A przecie偶 na potkni臋cia reprezentacji Chorwacji czyha tak偶e Rosja, kt贸ra w sobot臋 zmierzy si臋 z Cyprem.

S艂owacja – Chorwacja nasze typy

S艂owacja – Chorwacja | Typ: remis 3.40 @ BETFAN

S艂owacja – Chorwacja | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola 1.98 @ BETFAN

S艂owacja – Chorwacja kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

S艂owacja wygra, kurs: 4.05

remis, kurs: 3.40

Chorwacja wygra, kurs: 1.94

S艂owacja – Chorwacja fakty meczowe

W ostatnich sze艣ciu meczach S艂owacja tylko raz zdoby艂a wi臋cej ni偶 jedn膮 bramk臋

Chorwacja wygra艂a tylko jedno z siedmiu ostatnich spotka艅

W ostatnich czterech spotkaniach wyjazdowych Chorwacja zanotowa艂a a偶 cztery pora偶ki

S艂owacja – pi臋膰 ostatnich spotka艅

S艂owenia – S艂owacja 1:1

S艂owacja – Hiszpania 0:5

Szwecja – S艂owacja 1:0

Polska – S艂owacja 1:2

Austria – S艂owacja 0:0

Chorwacja – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rosja – Chorwacja 0:0

Chorwacja 鈥 Hiszpania 3:5

Chorwacja 鈥 Szkocja 3:1

Chorwacja 鈥 Czechy 1:1

Anglia 鈥 Chorwacja 1:0