🇩🇰 Dania – Izrael 🇮🇱 Typy, kursy (07.09.2021)

Na zako艅czenie wrze艣niowego zgrupowania, reprezentacja Danii zmierzy si臋 na Parken Stadium w Kopenhadze z Izraelem. B臋dzie to pojedynek lidera z wiceliderem grupy F.

Dania – Izrael zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Wszystko wskazuje na to, i偶 Dania b臋dzie reprezentacj膮, kt贸ra zagwarantuje sobie bezpo艣redni awans z grupy F do mistrzostw 艣wiata w Katarze. Aktualnie Du艅czycy maj膮 komplet punkt贸w po pi臋ciu meczach, a ich bilans bramkowy wynosi 17:0. Trudno zatem mie膰 jakiekolwiek zastrze偶enia do postawy Danii w eliminacjach. Nieco rozczarowuj膮cym meczem dla kibic贸w m贸g艂 by膰 pojedynek z Wyspami Owczymi. Du艅czycy wygrali tylko 1:0, a decyduj膮cy gol pad艂 w 85. minucie spotkania, gdy chwil臋 wcze艣niej czerwony kartonik obejrza艂 jeden z graczy rywali.

Zaci臋t膮 walk臋 o drug膮 lokat臋 stoczy najprawdopodobniej Izrael, kt贸ry aktualnie jest wiceliderem grupy F i ma dwa punkty przewagi nad Szkocj膮, a tak偶e trzy oczka wi臋cej ni偶 Austria. Ostatni mecz reprezentacji Izraela by艂 niezwykle udany. Mowa bowiem o triumfie w meczu z Austri膮 a偶 5:2. Izrael nie tylko zgarn膮艂 cenne trzy punkty, ale r贸wnie偶 poprawi艂 sw贸j bilans bramkowy, kt贸ry wynosi obecnie 14:6.

Dania – Izrael nasze typy

Cho膰 Izrael pokaza艂 si臋 z bardzo dobrej strony w meczu z Austri膮, to spodziewamy si臋, i偶 Dania dopisze na swoje konto kolejne zwyci臋stwo, wygrywaj膮c mecz w Kopenhadze.

Dania – Izrael | Typ: Dania wygra do przerwy i ca艂y mecz 1.85 @ BETFAN聽

Dania – Izrael | Typ: Dania wygra r贸偶nic膮 minimum dw贸ch goli 1.95 @ BETFAN聽

Dania – Izrael kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Dania wygra, kurs: 1.34

Remis, kurs: 5.10

Izrael wygra, kurs: 9.00

Dania – Izrael fakty meczowe

Dania wygra艂a cztery z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Izrael zanotowa艂 cztery zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich pojedynkach

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Dania zachowa艂a czyste konto

Dania pi臋膰 ostatnich spotka艅

Wyspy Owcze – Dania 0:1

Dania – Szkocja 2:0

Anglia – Dania 2:1 (1:1)

Czechy – Dania 1:2

Walia – Dania 0:4

Izrael pi臋膰 ostatnich spotka艅

Izrael – Austria 5:2

Wyspy Owcze – Izrael 0:4

Portugalia – Izrael 4:0

Czarnog贸ra – Izrael 1:3

Mo艂dawia – Izrael 1:4