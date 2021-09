🇲🇪 Czarnogóra – Łotwa 🇱🇻 Typy, kursy (07.09.2021)

Pora na ciekawe starcie w grupie G pomi臋dzy Czarnog贸r膮 i 艁otw膮. Gospodarze nie zanotowali wygranej od marca, czy uda im si臋 prze艂ama膰 t臋 z艂膮 seri臋?

Czarnog贸ra 鈥 艁otwa zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Powr贸t Czarnog贸rc贸w do eliminacji do Mistrzostw Europy nie nale偶y do specjalnie udanych. Zesp贸艂 najpierw zremisowa艂 wynikiem 2:2 z Turcj膮, a nast臋pnie zosta艂 rozgromiony przez Holandi臋 (0:4). Podzia艂 punkt贸w z lideruj膮cymi grupie Turkami mo偶na uzna膰 za rezultat naprawd臋 pozytywny, problemem jednak pozostaje fakt, i偶 kolejna strata punkt贸w nie wp艂ywa dobrze na jego sytuacj臋 w tabeli. Mimo to Czarnog贸ra traci tylko trzy punkty do zajmuj膮cej drugie miejsce Holandii. Bior膮c pod uwag臋 zar贸wno jesienne, jak i wiosenne mecze, gospodarze pozostaj膮 bez wygranej od 艂膮cznie pi臋ciu spotka艅.

艁otwa w dotychczasowych pi臋ciu spotkaniach w grupie zanotowa艂a jedn膮 wygran膮, jeden remis oraz trzy pora偶ki. Swoje jedyne zwyci臋stwo zesp贸艂 zanotowa艂 w starciu z Gibraltarem, co absolutnie nie powinno nikogo dziwi膰. Co ciekawe, podobnie jak ich dzisiejsi rywale, 艁otysze byli w stanie zremisowa膰 z reprezentacj膮 Turcji (3:3). Pierwsze starcie 艁otwy z Czarnog贸r膮 zako艅czy艂o si臋 wygran膮 Czarnog贸rc贸w wynikiem 2:1.

Czarnog贸ra 鈥 艁otwa nasze typy

Mimo wszystko Czarnog贸rcy s膮 zdecydowanie lepszym zespo艂em od swoich dzisiejszych rywali. Teza ta mo偶e nie ma pe艂nego odzwierciedlenia w tabel grupy eliminacyjnej, jednak bez w膮tpienia to gospodarze dysponuj膮 mocniejszym sk艂adem. Stawiamy dzisiaj na zwyci臋stwo Czarnog贸ry oraz BTTS, gospodarze nie zachowali podczas tych eliminacji ani razu nie zachowali czystego konta.

Czarnog贸ra 鈥 艁otwa |typ: Czarnog贸ra @1.53 BETFAN

Czarnog贸ra 鈥 艁otwa |typ: BTTS @2.29 BETFAN

Czarnog贸ra 鈥 艁otwa kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Czarnog贸ry: 1.53

remis: 3.95

zwyci臋stwo 艁otwy: 6.70

Czarnog贸ra 鈥 艁otwa fakty meczowe

Czarnog贸ra nie wygra艂a od pi臋ciu spotka艅.

Pierwszy mecz tych ekip zako艅czy艂 si臋 wygran膮 Czarnog贸ry wynikiem 2:1.

Czarnog贸rcy nie zachowali podczas tych eliminacji ani jednego czystego konta.

Czarnog贸ra pi臋膰 ostatnich spotka艅

Holandia 鈥 Czarnog贸ra 0:4

Turcja 鈥 Czarnog贸ra 2:2

Czarnog贸ra 鈥 Izrael 1:3

Bo艣nia i Hercegowina 鈥 Czarnog贸ra 0:0

Czarnog贸ra 鈥 Norwegia 0:1

艁otwa pi臋膰 ostatnich spotka艅

艁otwa 鈥 Norwegia 0:2

艁otwa 鈥 Gibraltar 3:1

Estonia 鈥 艁otwa 2:1

Niemcy 鈥 艁otwa 7:1

艁otwa 鈥 Litwa 3:1