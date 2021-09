🇬🇧 Leicester – Napoli 🇮🇹 Typy, kursy (16.09.2021)

W spotkaniu pierwszej kolejki Ligi Europy zmierzą się ze sobą najgroźniejsi grupowi rywale Legii Warszawa. Na King Power Stadium Leicester podejmie włoskie Napoli. Która z tych drużyn okaże się lepsza i która znajdzie się w bardziej komfortowej pozycji w walce o wyjście z grupy C z pierwszego miejsca?

Leicester – Napoli zapowiedź (czwartek, 21:00)

Na ostatniej prostej minionego sezonu Premier League Leicester zamknęło sobie drogę do udziału w Champions League. Podopieczni Brendana Rodgersa muszą się więc zadowolić nieco mniej prestiżowymi europejskimi rozgrywkami. W grupie C Lisy trafiły właśnie na Napoli, Legię oraz Spartak Moskwa. Grupa do najłatwiejszych nie należy i ekipę z Premier League czeka niewątpliwie kilka trudnych wyjazdów. Na razie jednak grają u siebie i mają wszystko, by dobrze rozpocząć tegoroczną edycję Ligi Europy.

Piłkarze Napoli na pewno postarają się utrudnić dobry start ekipie Brendana Rodgersa. Klub z Neapolu może być podbudowany ostatnim zwycięstwem nad Juventusem, dzięki któremu, z kompletem zwycięstw plasują się obecnie na trzecim miejscu w Serie A. Napoli dobrze radzi sobie w rozgrywkach ligowych, jednak faworyta czwartkowego spotkania bukmacherzy upatrują jednak w drużynie z Premier League. Być może przemawia za tym atut własnego stadionu, gdyż w Premier League Leicester jest jeszcze daleki od najlepszej dyspozycji.

Leicester – Napoli nasze typy

Z pewnością możemy się tutaj spodziewać wyrównanego spotkania. Angielskie kluby mają co prawda bogatą historię wpadek w europejskich rozgrywkach innych niż Liga Mistrzów, jednak musimy zakładać, że Lisy podejdą do tego spotkania w pełni skoncentrowane.

Leicester – Napoli | Typ: Obie drużyny strzelą gola 1.62 @ Superbet

Leicester – Napoli | Typ: remis 3.50 @ Superbet

Leicester – Napoli kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygra Leicester, kurs: 2.20

remis, kurs: 3.50

wygra Napoli, kurs: 3.20

Leicester – Napoli fakty meczowe

W czterech z ostatnich pięciu spotkań Leicester strzeliło przynajmniej jednego gola

W trzech z pięciu ostatnich spotkań Napoli zdarzyło się, że obie drużyny strzeliły gola

W trzech ostatnich meczach Napoli padły przynajmniej trzy gole

Leicester – pięć ostatnich spotkań

Leicester – Manchester City 0:1

Norwich – Leicester 1:2

West Ham – Leicester 4:1

Leicester – Wolves 1:0

Leicester – Manchester City 1:0

Napoli – pięć ostatnich spotkań

Napoli – Juventus 2:1

Napoli – Benevento 1:5

Genoa – Napoli 1:2

Napoli – Venezia 2:0

Napoli – Pescara 4:0