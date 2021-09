Lech Poznań – Wisła Kraków 🇵🇱 Typy, kursy (17.09.2021)

Jednym z najciekawszych spotka艅 8. kolejki Ekstraklasy b臋dzie starcie Lecha Pozna艅 z Wis艂膮 Krak贸w. Obie dru偶yny znajduj膮 si臋 w czo艂贸wce ligowej tabeli i kibice polskiej ligi na pewno mog膮 spodziewa膰 si臋 bardzo interesuj膮cego meczu, kt贸ry powinien sta膰 na wysokim poziomie jak na standardy Ekstraklasy. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Lech Pozna艅 – Wis艂a Krak贸w zapowied藕 (pi膮tek, 20:30)

Gracze Lecha podchodz膮 do tego meczu w roli lider贸w Ekstraklasy i na pewno kibice tej ekipy maj膮 nadziej臋 na pokonanie Wis艂y Krak贸w. Nie b臋dzie to oczywi艣cie 艂atwe zadanie, bo dru偶yna z Poznania nie wygra艂a 偶adnego ze swoich dw贸ch ostatnich ligowych mecz贸w, ale by膰 mo偶e prze艂amanie przyjdzie w pi膮tek i Lech umocni si臋 na prowadzeniu w Ekstraklasie.

Wi艣lacy za to trac膮 obecnie do swoich rywali z Poznania cztery punkty. Ewentualna wygrana w tym wyjazdowym starciu pozwoli ekipie z Krakowa zbli偶y膰 si臋 do jednego oczka. O trzy punkty w meczu z Lechem b臋dzie jednak bardzo trudno i na pewno go艣cie zdaj膮 sobie z tego spraw臋 i podejd膮 do tego meczu bez wi臋kszej presji.

Lech Pozna艅 – Wis艂a Krak贸w nasze typy

Obie dru偶yny graj膮 w tym sezonie na naprawd臋 wysokim poziomie. Dodatkowo ka偶da z tych ekip prezentuje ofensywny futbol. Co prawda wi臋ksze szanse na wygran膮 daje si臋 gospodarzom, ale go艣cie na pewno nie dadz膮 艂atwo za wygran膮. Mo偶na spodziewa膰 si臋 bardzo otwartego spotkania i wielu goli na stadionie w Poznaniu.

Lech Pozna艅 – Wis艂a Krak贸w | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola @1.77 BETFAN

Lech Pozna艅 – Wis艂a Krak贸w | Typ: powy偶ej 2.5 goli @1.69 BETFAN

Lech Pozna艅 – Wis艂a Krak贸w kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Lech Pozna艅. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.57. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Lech Pozna艅 – Wis艂a Krak贸w, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 4.20. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 5.50.

Lech Pozna艅 – Wis艂a Krak贸w fakty meczowe

Go艣cie nie przegrali od 4 mecz贸w.

Lech jest niepokonany od 7 spotka艅.

Na ostatnich 9 mecz贸w go艣ci w a偶 8 fani ogl膮dali wi臋cej ni偶 2.5 goli.

Lech Pozna艅 ostatnie pi臋膰 spotka艅

Rak贸w Cz臋stochowa – Lech Pozna艅 2:2

Zag艂臋bie Lubin – Lech Pozna艅 1:2

Lech Pozna艅 – Pogo艅 Szczecin 1:1

Lech Pozna艅 – Lechia Gda艅sk 2:0

Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Lech Pozna艅 1:3

Wis艂a Krak贸w ostatnie pi臋膰 spotka艅

Wis艂a Krak贸w – Lechia Gda艅sk 2:2

Garbarnia Krak贸w – Wis艂a Krak贸w 2:2

Wis艂a Krak贸w – Legia Warszawa 1:0

G贸rnik 艁臋czna – Wis艂a Krak贸w 1:3

Stal Mielec – Wis艂a Krak贸w 2:1