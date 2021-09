Chelsea – City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (25.09.2021)

Mecz Chelsea Londyn – Manchester City to zdecydowany hit 6. kolejki Premier League. Pojedynek czołowych ekip ligi zapowiada się tym ciekawiej, że oba zespoły są ostatnio w dobrej formie i od dłuższego czasu pozostają niepokonane.

Chelsea – City zapowiedź (sobota, 13:30)

Starcie w Londynie to mecz faworytów do tytułu mistrza Anglii w tym sezonie. Można spodziewać się, że spotkanie to będzie bardzo zacięte i wyrównane, ponieważ obie drużyny radzą sobie ostatnio naprawdę dobrze. Zwłaszcza tyczy się to Chelsea, która pozostaje niepokonana już od 14 spotkań. Podopieczni Thomasa Tuchela imponują swoją formą: w poprzedniej kolejce rozbili na wyjeździe Tottenham 3:0, a w dotychczasowych meczach, z których wygrali w sumie cztery i jedno zremisowali, stracili tylko jednego gola.

City wprawdzie zaznało już w tym sezonie smaku porażki, ale później ekipa Pepa Guardioli wróciła na właściwe tory, wygrała trzy kolejne mecze, jeden zremisowała i z dorobkiem 10 punktów traci do Chelsea tylko trzy oczka. Podobnie jak „The Blues” City również straciło w aktualnej ligowej kampanii tylko jednego gola.

Chelsea – City nasze typy

Wynik spotkania na Stamford Bridge jest trudny do przewidzenia, ale można spodziewać się, że bramki w tym meczu zdobywać będą oba zespoły.

Chelsea – City | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.82 LV BET

Chelsea – City | Typ: powyżej 1.5 goli @1.35 LV BET

Chelsea – City kursy bukmacherów

Minimalnym faworytem meczu są gospodarze. Wygraną Chelsea LV BET wycenił po kursie 2.70. Zwycięstwo City znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 2.75, a remis z kursem 3.30.

Chelsea – City fakty meczowe

Chelsea zdobywa średnio 2,4 gola na mecz w tym sezonie Premier League

Chelsea, podobnie jak Manchester United i Liverpool, wciąż pozostaje niepokonana w tym sezonie

Bilans Chelsea w meczach domowych w Premier League w tym sezonie: 2 wygrane, bramki: 6-0

Bilans City w meczach wyjazdowych w Premier League w tym sezonie: 1 wygrana, 1 porażka, bramki: 1-1

Chelsea – pięć ostatnich spotkań

Chelsea – Aston Villa 2:1 (1:1)

Tottenham – Chelsea 0:3

Chelsea – Zenit 1:0

Chelsea – Aston Villa 3:0

Liverpool – Chelsea 1:1

City – pięć ostatnich spotkań

City – Wycombe 6:1

City – Southampton 0:0

City – RB Lipsk 6:3

Leicester – City 0:1

City – Arsenal 5:0