Leeds United – West Ham United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (25.09.2021)

Starcie Leeds z West Hamem b臋dzie pojedynkiem dru偶yn pr贸buj膮cych przerwa膰 swoje serie mecz贸w bez wygranej. Kt贸rej z ekip uda si臋 dzisiaj prze艂ama膰?

Leeds United 鈥 West Ham United zapowied藕 (sobota, 16:00)

Pi艂karze Leeds rozpocz臋li ten sezon po prostu fatalnie. Pi艂karze Marcelo Bielsy w pi臋ciu kolejkach zanotowali trzy remisy oraz dwie pora偶ki. Gospodarze w poprzednim sezonie s艂yn臋li przede wszystkim z bardzo otwartej gry, kt贸ra przynosi艂a im sporo bramek. Niestety w obecnych rozgrywkach Leeds zdoby艂o tylko pi臋膰 goli, b臋d膮cym przy tym zmuszonym do wyci膮gania pi艂ki z siatki a偶 dwana艣cie razy, co z kolei stanowi trzeci najgorszy wynik w ca艂ej stawce.

West Ham po bardzo dobry pocz膮tku sezonu niestety w ostatnich kolejkach nieco os艂ab艂. Zawodnicy z Londynu pozostaj膮 bez wygranej od trzech kolejek (dwa remisy oraz pora偶ka). Seria gorszych spotka艅 sprawi艂a, 偶e M艂oty wyl膮dowa艂y na 贸smym miejscu w tabeli. Podopieczni Moyesa jednak spisali si臋 w 艣rodku tygodnia na medal, ogrywaj膮c w EFL Cup Manchester United wynikiem 1:0. W obu meczach w poprzednim sezonie przeciwko Leeds, g贸rom byli pi艂karze ze stolicy Anglii.

Leeds United 鈥 West Ham United nasze typy

Wydaje si臋, 偶e mecz przeciwko Leeds to dla go艣ci idealna okazja na przerwanie ligowej serii mecz贸w bez wygranej. Stawiamy dzisiaj na zwyci臋stwo West Hamu oraz na over 2.5 gole w meczu. Defensywa gospodarzy prezentuje si臋 w ostatnich tygodniach po prostu s艂abo, a to z kolei powinno zagwarantowa膰 nam sporo bramek.

Leeds United 鈥 West Ham United |typ: West Ham United @2.25 BETFAN

Leeds 鈥 United 鈥 West Ham United |typ: over 2.5 gole @1.58 BETFAN

Leeds United 鈥 West Ham United kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Leeds: 3.00

remis: 3.65

zwyci臋stwo West Hamu: 2.25

Leeds United 鈥 West Ham United fakty meczowe

Leeds nie wygra艂o w tym sezonie ani jednego meczu.

West Ham pozostaje bez wygranej w lidze od trzech spotka艅.

Leeds straci艂o do tej pory a偶 dwana艣cie goli.

Leeds United pi臋膰 ostatnich spotka艅

Fulham 鈥 Leeds 0:1

Newcastle 鈥 Leeds 1:1

Leeds 鈥 Liverpool 0:3

Burnley 鈥 Leeds 1:1

Leeds 鈥 Crewe 3:0

West Ham United pi臋膰 ostatnich spotka艅

Manchester United 鈥 West Ham 0:1

West Ham 鈥 Manchester United 1:2

Dinamo Zagrzeb 鈥 West Ham 0:2

Southampton 鈥 West Ham 0:0

West Ham 鈥 Crystal Palace 2:2