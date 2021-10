🇩🇪 Niemcy – Rumunia 🇷🇴 Typy, kursy (08.10.2021)

Bardzo ciekawie zapowiada si臋 spotkanie reprezentacji Niemiec z Rumuni膮. Gospodarze s膮 ju偶 bliscy awansu na przysz艂oroczne mistrzostwa 艣wiata, ale do tego potrzebuj膮 dobrych wynik贸w w ostatnich meczach grupowych. Go艣cie nie maj膮 nic do stracenia i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e Rumunia powalczy o chocia偶by jeden punkt w tym spotkaniu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Niemcy – Rumunia zapowied藕 (pi膮tek, 20:45)

Gospodarze wygrali wszystkie mecze w swojej grupie poza jednym starciem z Macedoni膮 P贸艂nocn膮. Mimo wszystko mistrzowie 艣wiata z 2014 roku podnie艣li si臋 po tej pora偶ce i s膮 na dobrej drodze 偶eby zaj膮膰 pierwsze miejsce w swojej grupie. Starcie z Rumuni膮 nie b臋dzie jednak nale偶a艂o do tych naj艂atwiejszych i gracze Niemiec dobrze o tym wiedz膮.

Go艣cie za to wci膮偶 wierz膮, 偶e uda im si臋 zaj膮膰 drugie miejsce w grupie, kt贸re da im miejsce w bara偶ach. Do tego potrzeba jednak dobrych wynik贸w i troch臋 szcz臋艣cia. Na pewno zdobycz punktowa w meczu z Niemcami bardzo by go艣ciom pomog艂a, ale o to b臋dzie trudno i gracze z Rumunii bardzo dobrze o tym wiedz膮.

Niemcy 鈥 Rumunia nasze typy

Zdecydowanymi faworytami s膮 gospodarze, ale go艣cie w tym spotkaniu nie maj膮 absolutnie nic do stracenia. Mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e gracze Rumunii b臋d膮 pr贸bowali atakowa膰 i spr贸buj膮 zaskoczy膰 swoich rywali w tym starciu. Mimo wszystko Niemcy s膮 lepsi i szykuje si臋 ciekawy i ofensywny mecz.

Niemcy – Rumunia | Typ: powy偶ej 3.5 goli @2.02 BETFAN

Niemcy – Rumunia | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola @2.43 BETFAN



Niemcy 鈥 Rumunia kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Niemcy. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.13. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Niemcy – Rumunia, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 8.60. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 18.50.

Niemcy 鈥 Rumunia fakty meczowe

Go艣cie nie przegrali od 3 mecz贸w.

Gospodarze wygrali swoje 3 ostatnie spotkania.

Obie dru偶yny nie straci艂y gola od 3 spotka艅.

Niemcy ostatnie pi臋膰 spotka艅

Islandia – Niemcy 0:4

Niemcy – Armenia 6:0

Lichtenstein – Niemcy 0:2

Anglia – Niemcy 2:0

Niemcy – W臋gry 2:2

Rumunia ostatnie pi臋膰 spotka艅

Macedonia P贸艂nocna – Rumunia 0:0

Rumunia – Lichtenstein 2:0

Islandia – Rumunia 0:2

Anglia – Rumunia 1:0

Rumunia – Gruzja 1:2