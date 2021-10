Widzew Łódź – GKS Jastrzębie 🇵🇱 Typy, kursy (10.10.2021)

Lider kontra czerwona latarnia ligi. Ten mecz ma zdecydowanego faworyta. Brak wygranej Widzewa będzie tutaj ogromną niespodzianką, a nawet sensacją. W przyszłym sezonie te ekipy mogą dzielić już dwie klasy rozgrywkowe!

Widzew Łódź – GKS Jastrzębie zapowiedź (niedziela, 18:00)

Po 11. kolejkach Widzew jest na prowadzeniu I ligi. Na ten moment legitymuje się nie tylko najlepszym dorobkiem punktowym, ale także strzeleckim. Ponadto u siebie ma idealny bilans. Komplet sześciu zwycięstw, a w tym czasie bilans bramkowy 18:3. Krótko mówiąc średnio każdy mecz wygrywa strzelając trzy gole i tracąc… pół na każde 90 minut. Bilans kapitalny i taki, którego życzyli sobie fani łodzian. W końcu dominują i w końcu ich mecze da się oglądać z przyjemnością. Ekipa Janusza Niedźwiedzia wygrywa i daje poczucie dobrze spędzonego czasu, podczas oglądania ich meczów.

GKS Jastrzębie zamyka ligową tabelę. Na koncie drużyny z Górnego Śląska zaledwie 7pkt, ale do bezpiecznej strefy brakuje im jedynie dwóch oczek. Warto dodać, że do tej pory rozegrali tylko cztery mecze na wyjazdach, więc też mieli trochę więcej grania w domu. Poza domem dwa punkty, ale w jakich miejscach. Remis z ŁKS-em oraz Miedzią robią wrażenie, w końcu mowa o kandydatach do awansu. Poza tym przegrali w Kielcach i Głogowie. Krótko mówiąc meczów wyjazdowych wiele nie było, ale jak już to z konkretnymi rywalami. Obecny tydzień – w poniedziałek – GKS rozpoczął od lania 1:5 z Arką Gdynia.

Widzew Łódź – GKS Jastrzębie kursy bukmacherów

Superbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Widzew wygra, kurs: 1,37

GKS wygra, kurs: 8,80

Remis, kurs: 4,50

Widzew Łódź – GKS Jastrzębie fakty meczowe

Spotkanie lidera tabeli z czerwoną latarnią ligi. Oba zespoły dzieli 19pkt

Widzew u siebie zgarnął komplet punktów – 18 – oraz bilans bramkowy 18:3

Łodzianie średnio w domu strzelają 3 gole na mecz

GKS Jastrzębie na wyjazdach zdobył dwa punkty w czterech meczach. To efekt remisów z ŁKS-em oraz Miedzią

Ostatni mecz tych drużyn przy Piłsudskiego odbył się 28 marca tego roku. Wtedy gospodarze wygrali 2:0

Widzew Łódź – GKS Jastrzębie typy

Dwa zdecydowane typy na łatwe zwycięstwo gospodarzy.

Typ: Widzew wygra do 0 @ 1,75 Superbet

Typ: Widzew powyżej 1,5 bramki @ 1,70 Superbet