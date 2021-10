🇺🇦 Szachtar – Real Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (19.10.2021)

Po pora偶ce z Sheriffem Tyraspol w poprzedniej kolejce Ligi Mistrz贸w, Real Madryt zmierzy si臋 w wyjazdowym spotkaniu z dru偶yn膮 Szachtara. Bukmacherzy uwa偶aj膮 go艣ci za zdecydowanego faworyta. Real nie mo偶e sobie bowiem pozwoli膰 na kolejn膮 wpadk臋, zw艂aszcza w kontek艣cie zbli偶aj膮cego si臋 wielkimi krokami El Clasico.

Szachtar – Real Madryt zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Ju偶 po losowaniu grup tegorocznej Ligi Mistrz贸w kibice Szachtara nie mieli zbyt wielu powod贸w do optymizmu. Ukrai艅ski zesp贸艂 trafi艂 bowiem do grupy z Realem Madryt i Interem. Powod贸w do optymizmu jest jeszcze mniej po dw贸ch seriach mecz贸w, w kt贸rych okaza艂o si臋, 偶e rywalem r贸wnie gro藕nym co wymienieni powy偶ej jest Sheriff Tyraspol. Szachtar ma p贸ki co na koncie jeden punkt wywalczony w starciu z Interem. Teraz o punkty mo偶e by膰 jeszcze trudniej bowiem na Stadion Olimpijski w Kijowie przyjedzie dru偶yna Realu Madryt.

Real radzi sobie w tym sezonie ze zmiennym szcz臋艣ciem. Momentami podopieczni Carlo Ancelottiego prezentuj膮 si臋 naprawd臋 wy艣mienicie i gr膮 Los Blancos mo偶na si臋 zachwyca膰. Ekipie z Madrytu zdarzaj膮 si臋 jednak spotkania, w kt贸rych do ko艅ca nie przekonuj膮. Real jest w tym sezonie naprawd臋 mocny i nic nie jest w stanie zmieni膰 faktu, 偶e do wtorkowego spotkania podejd膮 w roli faworyta, ale wydaje si臋, 偶e hiszpa艅skiemu zespo艂owi wci膮偶 brakuje tego czego艣 co pozwoli艂oby im by膰 urosn膮膰 do miana jednego z murowanych faworyt贸w tegorocznej Ligi Mistrz贸w.

Szachtar – Real Madryt nasze typy

Trudno w tym spotkaniu oczekiwa膰 wyniku innego ni偶 zwyci臋stwo podopiecznych Carlo Ancelottiego. Real nie mo偶e sobie ju偶 pozwoli膰 na kolejn膮 pora偶k臋, gdy偶 w贸wczas ich sytuacja w grupie b臋dzie ju偶 daleka od optymalnej. Mo偶emy si臋 r贸wnie偶 spodziewa膰, 偶e w spotkaniu padn膮 wi臋cej ni偶 trzy gole, gdy偶 z jednej strony Real b臋dzie chcia艂 udowodni膰 swoj膮 wy偶szo艣膰, a z drugiej Szachtar podchodzi do spotkania w roli gospodarza.

Szachtar – Real Madryt | Typ: Real Madryt 1.64 @ Betfan

Szachtar – Real Madryt | Typ: powy偶ej 2.5 gola 1.66 @ Betfan聽

Szachtar – Real Madryt kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Szachtara, kurs: 5.0

remis, kurs: 4.15

wygrana Realu, kurs: 1.64

Szachtar – Real Madryt fakty meczowe

Szachtar nie przegra艂 偶adnego z sze艣ciu ostatnich spotka艅

Real ma seri臋 trzech mecz贸w bez zwyci臋stwa

Od maja tego roku tylko raz zdarzy艂a si臋 sytuacja, gdy Szachtar nie zdoby艂 bramki graj膮c w roli gospodarza

Szachtar – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Szachtar – Zoria 艁uga艅sk 6:1

Dynamo Kij贸w – Szachtar 0:0

Szachtar – Inter 0:0

Szachtar – Veres-Rivne 4:1

Szachtar – Dynamo Kij贸w 3:0

Real Madryt – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Espanyol – Real Madryt 2:1

Real Madryt – Sheriff Tyraspol 1:2

Real Madryt – Villareal 0:0

Real Madryt – Mallorca 6:1

Valencia – Real Madryt 1:2