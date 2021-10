Real Madryt – Osasuna 🇪🇸 Typy, kursy (27.10.2021)

Po wygranym El Clasico piłkarze Realu Madryt zmierzą się z Osasuną. Goście znajdują się w naprawdę dobrej formie, dlatego też można spodziewać się, że dzisiejsze starcie z ekipą z Pampeluny nie będzie dla piłkarzy ze stolicy spacerkiem

Real Madryt – Osasuna zapowiedź (środa, 21:30)

Zawodnicy Realu Madryt podchodzą do dzisiejszego meczu w naprawdę dobrych nastrojach. Zespół w miniony weekend ponownie pokonał FC Barelonę, dzięki czemu zajmuje w tym momencie fotel wicelidera, ze stratą zaledwie punktu do Realu Sociedad. Istotny w tym momencie pozostaje fakt, iż zespół z Baskonii ma o jeden rozegrany mecz więcej, wygrana zatem może dać Królewskim pierwsze miejsce w stawce.

Poprzedni sezon był Osasuny nieco burzliwy, w obecnych rozgrywkach zespół jednak powrócił do solidnej i efektywnej gry. Jej efektem jest szósta lokata oraz strata tylko trzech punktów do lidera. Ekipa z Pampeluny notuje obecnie serię czterech meczów bez porażki, podczas której trzykrotnie wygrywała oraz raz zmuszona była do podzielenia się punktami z rywalem.

Real Madryt – Osasuna nasze typy

Osasuna to wymagający rywal, który na pewno nie będzie ułatwiać zadania piłkarzom Ancelottiego. Typujemy w tym spotkaniu wygraną Realu i BTTS. Ponadto stawiamy na bramkę Karima Benzemy, reprezentant Francji przeżywa obecnie drugą młodość, czego najlepszym przejawem jest fakt, iż jest on liderem klasyfikacji strzelców hiszpańskiej ekstraklasy.

Real Madryt – Osasuna |typ: Real Madryt & BTTS @3.00 Superbet

Real Madryt – Osasuna |typ: strzelec gola – Karim Benzema @1.65 Superbet

Real Madryt – Osasuna kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się nastęująco:

– wygrana Realu: 1.37

– remis: 5.25

– zwycięstwo Osasuny: 8.25

Real Madryt – Osasuna fakty meczowe

– Real może po tej kolejce zostać liderem La Ligi.

– Osasuna nie przegrała od czterech spotkań.

– Real pokonał w poprzedniej kolejce Barcelonę.

Real Madryt pięć ostatnich spotkań

Barcelona – Real Madryt 1:2

Szachtar – Real Madryt 0:5

Espanyol – Real Madryt 2:1

Real Madryt – Sheriff 1:2

Real Madryt – Villarreal 0:0

Osasuna pięć ostatnich spotkań

Osasuna – Granada 1:1

Villarreal – Osasuna 1:2

Osasuna – Alaves 2:1

Osasuna – Vallecano 1:0

Mallorca – Osasuna 2:3