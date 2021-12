Real Sociedad – Real Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (04.12.2021)

Dwa Reale spotykaj膮 si臋 na szczycie LaLiga. Jeszcze kilka tygodni temu to gospodarze byliby zespo艂em wy偶ej sklasyfikowanym w tabeli. Jednak w czterech ostatnich meczach ligowych tylko raz wygrali. Tak膮 sytuacje wykorzysta艂a ekipa Carlo Ancelottiego, kt贸ra jest dzisiaj liderem. Oni b臋d膮 faworytem hitu 16. kolejki.

Real Sociedad – Real Madryt zapowied藕 (sobota, 21:00)

Gospodarze to dru偶yna, kt贸ra ma niezwykle szczeln膮 defensyw臋. Zw艂aszcza w meczach u siebie. W siedmiu spotkaniach tylko raz stracili gola! Uda艂o si臋 to Athletikowi w derbach, przy czym spory b艂膮d w贸wczas pope艂ni艂 Alex Remiro, wychowanek Athletiku… Poza tym jednak cztery wygrane i trzy remisy. Bilans dziwny, bo 5:1, ale pokazuj膮cy, 偶e nie musz膮 by膰 fajerwerki, 偶eby zawita膰 na ligowe podium. Poza tym dru偶yna Imanola Alguacila to nadal ekipa mocno zwi膮zana z regionem. Mn贸stwo wychowank贸w i mn贸stwo zawodnik贸w, na kt贸rych wiele zagranicznych klub贸w ch臋tnie zagi臋艂oby parol, z Mikelem Oyarzabalem na czele.

Real Madryt w bardzo wysokiej formie. Wygrali siedem ostatnich mecz贸w we wszystkich rozgrywkach. W Lidze Mistrz贸w pewna 1/8 fina艂u, na krajowym podw贸rku prowadzenie oraz powolny odjazd innym ekipom. Na dzisiaj ju偶 7 pkt przewagi nad Atletico i Realem Sociedad. Kr贸lewscy s膮 przede wszystkim niezwykle regularni. Nie musz膮 bi膰 wszystkich wieloma bramkami. Tak by艂o chocia偶by w ostatnich dniach. S艂abszy mecz z Sevill膮, ale wygrali go 2:1. W 艣rod臋 z kolei minimalne 1:0 nad Athletikiem. To w艂a艣nie klucz do obecnej pozycji dru偶yny ci膮gni臋tej przez duet Karim Benzema i Vinicius Junior. Ta dw贸jka strzeli艂a razem 21 goli w lidze – to wi臋cej od dzisiejszego rywala!

Real Sociedad – Real Madryt kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Real Sociedad wygra, kurs: 3,25

Real Madryt wygra, kurs: 2,21

Remis, kurs: 3,35

Real Sociedad – Real Madryt fakty meczowe

Spotkanie trzeciej dru偶yny z liderem LaLiga. Obecnie oba zespo艂y dzieli siedem punkt贸w r贸偶nicy

W meczach z udzia艂em Realu Sociedad padaj膮 艣rednio 2 gole na mecz. W przypadku Realu Madryt mowa o 3,33 gola na 90 minut

Bilans Bask贸w u siebie to 4 wygrane i 3 remisy. Ciekawie wygl膮daj膮 bramki: 5:1. Jedynie Athletic Club zdo艂a艂 im strzeli膰 gola w derbach Kraju Bask贸w

Los Blancos maj膮 w swoich szeregach dw贸ch najlepszych strzelc贸w ligi. Karim Benzema ma 12 goli, a Vinicius Junior 9

W ubieg艂ym sezonie oba zespo艂y dwukrotnie dzieli艂y si臋 punktami. W San Sebastian by艂o 0:0, w Madrycie 1:1

Real Sociedad – Real Madryt typy

Wiemy, 偶e gospodarze to zesp贸艂 bardzo szczelny w defensywie. Jednak przyje偶d偶a najlepszy atak ligi, z dwoma super strzelcami. To musi zako艅czy膰 si臋 trafieniami. Defensywa go艣ci nie jest tak szczelna, a po stronie Txuri-Urdin jest jako艣膰 z przodu, wi臋c powinni trafi膰 jedni i drudzy.

Typ: Obie strzel膮 i powy偶ej 2,5 bramki @ BETFAN

Typ: Real Madryt @ 2,21 BETFAN