Real Madryt – Atletico Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (12.12.2021)

Najciekawsze spotkanie 17. kolejki w La Lidze b臋dzie starcie Realu Madryt z Atletico Madryt. Obie ekipy maj膮 w swoich szeregach fantastycznych zawodnik贸w i fani na pewno mog膮 oczekiwa膰 bardzo ciekawych derb贸w, kt贸re powinny sta膰 na bardzo wysokim poziomie. Bukmacherzy wi臋ksze szanse na wygran膮 daj膮 gospodarzom, ale go艣cie nie b臋d膮 mieli nic do stracenia i na pewno b臋d膮 chcieli da膰 troch臋 rado艣ci swoim fanom. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Real Madryt – Atletico Madryt zapowied藕 (niedziela, 21:00)

Gospodarze tego meczu bardzo pewnie zmierzaj膮 po mistrzostwo Hiszpanii na kt贸re fani Realu czekaj膮. Mimo wszystko do ko艅ca sezonu pozosta艂o jeszcze bardzo wiele mecz贸w i je艣li zawodnicy Kr贸lewskich z艂api膮 jaki艣 wi臋kszy kryzys formy to reszta stawki mo偶e si臋 do gospodarzy zbli偶y膰. P贸ki co sytuacja Realu jest jednak dobra i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e w kolejnych meczach ta ekipa b臋dzie nadal regularnie wygrywa艂a.

Go艣cie za to wiedz膮, 偶e czeka ich walka o miejsce w czo艂owej czw贸rce. Do Realu trac膮 oni w tym momencie a偶 dziesi臋膰 punkt贸w i je艣li dodatkowo przegraj膮 w tych derbach to strata b臋dzie naprawd臋 bardzo du偶a. Co prawda gracze Atletico maj膮 zaleg艂e starcie, ale fani dobrze wiedz膮, 偶e ich ulubie艅cy nie graj膮 w tym sezonie bardzo regularnie.

Real Madryt – Atletico Madryt nasze typy

Real gra w tym sezonie naprawd臋 dobrze, a tego samego nie mo偶na powiedzie膰 o ich rywalach z tego samego miasta. Go艣cie na pewno powalcz膮 w niedzielnym starciu, ale gospodarze w ostatnim czasie prezentuj膮 si臋 naprawd臋 fantastycznie i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e trzy punkty pow臋druj膮 w r臋ce Realu.

Real Madryt – Atletico Madryt | Typ: Real Madryt @2.20 BETFAN

Real Madryt – Atletico Madryt | Typ: powy偶ej 2.5 goli @1.99 BETFAN

Real Madryt – Atletico Madryt kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Real Madryt. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.20. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Real Madryt – Atletico Madryt, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.30. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 3.30.

Real Madryt – Atletico Madryt fakty meczowe

Go艣cie nie zachowali czystego konta od 4 mecz贸w.

Na ostatnich 6 mecz贸w Atletico w a偶 5 strzelali oni pierwsz膮 bramk臋.

Gospodarze nie przegrali od 12 mecz贸w.

Real Madryt ostatnie pi臋膰 spotka艅

Real Madryt – Inter Mediolan 2:0

Real Sociedad – Real Madryt 0:2

Real Madryt – Athletic Bilbao 1:0

Real Madryt – Sevilla 2:1

Sheriff Tiraspol – Real Madryt 0:3

Atletico Madryt ostatnie pi臋膰 spotka艅

FC Porto – Atletico Madryt 1:3

Atletico Madryt – Mallorca 1:2

Cadiz – Atletico Madryt 1:4

Atletico Madryt – AC Milan 0:1

Atletico Madryt – Osasuna 1:0