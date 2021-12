🇮🇹 Napoli – Leicester 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (09.12.2021)

W walce o awans do 1/8 lub 1/16 fina艂u Ligi Europy, pi艂karze Napoli zmierz膮 si臋 na Stadio Diego Armando Maradona z Leicester. Kt贸ra ekipa zgarnie trzy punkty i zagwarantuje sobie dalsz膮 gr臋 w LE?

Napoli – Leicester zapowied藕 (czwartek, 18:45)

Do艣膰 niespodziewana pora偶ka ze Spartakiem Moskwa mocno skomplikowa艂a sytuacj臋 Napoli. Aktualnie w艂oski klub jest na trzecim miejscu w tabeli i ma tyle samo punkt贸w co Spartak, natomiast traci jedno oczko do Leicester. Je偶eli gracze Spallettiego nie chc膮 spogl膮da膰 na pojedynek Legia – Spartak, to musz膮 zgarn膮膰 trzy punkty w meczu z Leicester.

Angielski zesp贸艂 jest w znacznie lepszej sytuacji. Ewentualny remis zagwarantuje “Lisom” przynajmniej 1/16 fina艂u. Podopieczni Brendana Rodgersa s膮 na pierwszym miejscu i maj膮 punkt przewagi nad Spartakiem i Napoli. W przypadku wygranej, Leicester oczywi艣cie zajmie pierwsze miejsce w grupie.

Napoli – Leicester nasze typy

Spodziewamy si臋 wyr贸wnanego starcia, w kt贸rym obie ekipy trafi膮 do siatki, a tak偶e zobaczymy minimum trzy bramki w meczu.

Napoli – Leicester | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.55聽 @ LV BET

Napoli – Leicester | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 1.75 @ LV BET

Napoli – Leicester kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Napoli wygra, kurs: 2.02

Remis, kurs: 3.85

Leicester wygra, kurs: 3.55

Napoli – Leicester fakty meczowe

Napoli wygra艂o jedno z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Leicester zanotowa艂o dwa zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich meczach

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Leicester traci艂o gola

Napoli pi臋膰 ostatnich spotka艅

Napoli – Atalanta 2:3

Sassuolo – Napoli 2:2

Napoli – Lazio 4:0

Spartak Moskwa – Napoli 2:1

Inter – Napoli 3:2

Leicester pi臋膰 ostatnich spotka艅

Aston Villa – Leicester 2:1

Southampton – Leicester 2:2

Leicester – Watford 4:2

Leicester – Legia Warszawa 3:1

Leicester – Chelsea 0:3

