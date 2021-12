Legia – Zagłębie Lubin 🇵🇱 Typy, kursy (15.12.2021)

Wielki powr贸t Aco Vukovicia. Legia – Zag艂臋bie to zaleg艂y mecz 3. kolejki Ekstraklasy. Dla go艣ci to szansa na odskoczenie od strefy spadkowej. Gospodarze zalegli na ostatnim miejscu w lidze i b臋d膮 pr贸bowa膰 wykraska膰 si臋 z trudnej sytuacji.聽

Legia – Zag艂臋bie Lubin zapowied藕 (艣roda, 20:30)

Cyrku w warszawskim klubie ci膮g dalszy. Fatalne zarz膮dzanie to jedno. Inn膮 spraw膮 jest postawa zespo艂u na boisku. Teraz doszed艂 incydent z kibicami. Po偶ar贸w nie brakuje, wi臋c przerwa zimowa niezwykle si臋 przyda. Zanim ona jednak przyjdzie, czas na dwa mecze w ostatnim tygodniu. Te ju偶 pod wodz膮 Aleksandara Vukovicia. Serb wraca na tym samym kontrakcie, na kt贸rym zosta艂 zwolniony ponad rok temu. Zast膮pi艂 Marka Go艂臋biewskiego, kt贸ry zrezygnowa艂 po pora偶ce w P艂ocku. Legia ma zatem dwa mecze przed zim膮, w kt贸rych chce zgarn膮膰 jakie艣 punkty i odbi膰 si臋 od dna. Po wpadce w P艂ocku spadli na ostatnie miejsce, a zwa偶ywszy na wygrane Warty oraz G贸rnika 艁臋czna, ich pozycja jest jeszcze gorsza w strefie spadkowej.

Zag艂臋bie Lubin w miniony weekend zako艅czy艂o fataln膮 seri臋. Osiem kolejnych mecz贸w bez wygranej to jedno. W tym czasie zaledwie dwukrotnie zremisowali. Pozosta艂e mecze przegrali, a czasem by艂y to dotkliwe wpadki. Mowa m.in. o 0:4 w Cz臋stochowie czy 2:4 w Mielcu. Dariusz 呕uraw jeszcze zachowa艂 stanowisko, ale wiele si臋 m贸wi o tym, 偶e trener mo偶e zako艅czy膰 nied艂ugo prac臋 w Lubinie. Przed nim przynajmniej dwa mecze do ko艅ca roku. Teraz Legia, a w niedziel臋 wyjazd do 艁臋cznej. W teorii dwie ekipy ze strefy spadkowej, ale 偶aden wynik w ich wykonaniu nikogo nie mo偶e zdziwi膰.

Legia – Zag艂臋bie Lubin kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Legia wygra, kurs: 1,78

Zag艂臋bie wygra, kurs: 4,45

Remis, kurs: 3,75

Legia – Zag艂臋bie Lubin fakty meczowe

Mecz 18. z 13. dru偶yn膮 w tabeli ligowej. Oba zespo艂y dzieli osiem punkt贸w r贸偶nicy: 12 do 20 na korzy艣膰 Miedziowych

Legia to obecnie druga najgorsza ofensywa w lidze – zaledwie 15 goli w szesnastu meczach

Zag艂臋bie w miniony weekend wygra艂o i przegra艂o seri臋 o艣miu mecz贸w bez zwyci臋stwa. W tym czasie zdobyli ledwie dwa punkty

Ostatni mecz tych ekip to wygrana Legii 4:0 w Lubinie na wiosn臋

Legia – Zag艂臋bie Lubin typy

Typ: Obie strzel膮 @ 1,72 BETFAN