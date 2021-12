Empoli – Milan 🇮🇹 Typy, kursy (22.12.2021)

Podczas kolejki zamykaj膮cej rok, Empoli zagra na w艂asnym obiekcie z Milanem. Czy beniaminek Serie A zdo艂a sprawi膰 niespodziank臋 i zgarnie chocia偶by punkt w starciu z mediola艅sk膮 ekip膮?

Empoli – Milan zapowied藕 (艣roda, 20:45)

Bardzo dobre wyniki notuje ostatnio Empoli. Mowa o trzech zwyci臋stwach w pi臋ciu ligowych meczach. Pozosta艂e dwa spotkania to remisy. Beniaminek Serie A zdo艂a艂 pokona膰 m.in. Napoli, a tak偶e poradzi艂 sobie z Fiorentin膮 i Udinese. Dobre wyniki sprawi艂y, 偶e Empoli jest na dziewi膮tym miejscu w tabeli ze strat膮 czterech punkt贸w do Romy.

Na trzeciej lokacie jest aktualnie Milan. Zesp贸艂 z Mediolanu zmaga si臋 z problemami. Potwierdzaj膮 to wyniki. Milan zdoby艂 siedem punkt贸w w pi臋ciu ostatnich ligowych meczach, wygrywaj膮c z Geno膮 oraz Salernitan膮. Remis to z kolei starcie z Udinese. Pozosta艂e dwa spotkania to pora偶ki: 1:3 z Sassuolo oraz 0:1 z Napoli.

Empoli – Milan nasze typy

Spodziewamy si臋 emocjonuj膮cego starcia, w kt贸rym obie ekipy trafi膮 do siatki, a tak偶e zobaczymy trzy gole w meczu.

Empoli – Milan | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.56 @ BETFAN

Empoli – Milan | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 1.80 @ BETFAN

Empoli – Milan kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Empoli wygra, kurs: 3.85

Remis, kurs: 4.00

Milan wygra, kurs: 1.83

Empoli – Milan fakty meczowe

Empoli wygra艂o trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Milan wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W trzech ostatnich meczach Milan traci艂 gola

Empoli pi臋膰 ostatnich spotka艅

Spezia – Empoli 1:1

Verona – Empoli 3:4

Napoli – Empoli 0:1

Empoli – Udinese 3:1

Torino – Empoli 2:2

Milan pi臋膰 ostatnich spotka艅

Milan – Napoli 0:1

Udinese – Milan聽 1:1

Milan – Liverpool 1:2

Milan – Salernitana 2:0

Genoa – Milan 0:3

