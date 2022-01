Union – Hoffenheim 🇩🇪 Typy, kursy (15.01.2022)

Jedno z ciekawiej zapowiadaj膮cych si臋 spotka艅 19. kolejki Bundesligi. Si贸dmy Union Berlin b臋dzie podejmowa艂 trzeci Hoffenheim. Faworytem s膮 go艣cie, jednak nie b臋d膮 mieli 艂atwo w stolicy o komplet punkt贸w. W ko艅cu przed chwil膮 Union urwa艂 punkt w Leverkusen. To mo偶e by膰 dobry i interesuj膮cy mecz.

Union – Hoffenheim zapowied藕 (sobota, 15:30)

Jak to w Bundeslidze, powinni艣my liczy膰 na spor膮 liczb臋 goli. Wszystko dlatego, 偶e wyst膮pi tutaj ekipa z Sinsheim. Mecze z ich udzia艂em to zazwyczaj strzelanina. 艢rednia bramek na ka偶de 90 minut ich wyst臋pu to 3,61. Przed tygodniem nawet posz艂a nieco w g贸r臋, dzi臋ki wygranej 3:1 nad Augsburgiem. Taka sama liczba goli wpad艂a r贸wnie偶 w starciu Unionu Berlin z Bayerem Leverkusen. Sto艂eczni przegrywali 0:1, p贸藕niej prowadzili 2:1, by ostatecznie sko艅czy艂o si臋 na remisie 2:2. To niez艂y wynik, ale jednak w ostatnich kolejkach Union mia艂 i ma k艂opoty z wygrywaniem.

Co innego w przypadku Hoffenheim. Podium ligowe nie wzi臋艂o si臋 z przypadku. To bardzo dobra postawa w ostatnich dziewi臋ciu meczach. W nich a偶 6 zwyci臋stw, dwa remisy i pora偶ka z… Bochum. Warto doda膰, 偶e to nie jest ekipa bazuj膮ca na jednym zawodniku, co pokazuje cho膰by klasyfikacja strzelc贸w. Najlepszy w niej Bebou ma siedem goli. Jednak wielu innych pi艂karzy ma ogromny wp艂yw na gr臋 Hoffenheim. Tutaj oczywi艣cie mowa o Andriju Kramariciu czy nawet m艂odym Geroginio Rutterze, kt贸ry ju偶 cztery razy trafia艂 do bramki rywala, mimo 偶e cz臋sto wchodzi z 艂awki.

Union – Hoffenheim kursy bukmacher贸w

Union – Hoffenheim nasze typy

Patrz膮c na ostatnie mecze i statystyki, zw艂aszcza po stronie go艣ci, idziemy zdecydowanie w stron臋 goli w tym spotkaniu.

Union – Hoffenheim fakty meczowe

Spotkanie 7. z 3. dru偶yn膮 Bundesligi. Gospodarze maj膮 na swoim koncie 28pkt, go艣cie trzy wi臋cej

W meczach z udzia艂em Hoffenheim pada 艣rednio 3,61 gola na 90 minut

W przypadku Unionu ta 艣rednia wynosi 2,66

Pierwszy mecz tych ekip w tym sezonie zako艅czy艂 si臋 wynikiem 2:2

Inne sobotnie mecze:

