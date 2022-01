RB Lipsk – Hansa Rostock 🇩🇪 Typy, kursy (19.01.2022)

Na papierze starcie RB Lipska z Hans膮 Rostock nie zapowiada si臋 na najciekawsze, ale mimo wszystko kibice mog膮 spodziewa膰 si臋 interesuj膮cego starcia, kt贸re wcale nie powinno sta膰 na niskim poziomie. Zdecydowanymi faworytami s膮 jednak gospodarze i brak wygranej ekipy z Lipska b臋dzie sporym zaskoczeniem. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

RB Lipsk – Hansa Rostock zapowied藕 (艣roda, 18:30)

Gospodarze tego starcia w po ostatnich dw贸ch wygranych wr贸cili do walki o europejskie puchary. Nie b臋dzie o te wysokie miejsca jednak 艂atwo, bo pocz膮tek sezonu w wykonaniu ekipy z Lipska by艂 naprawd臋 艣redni i tylko naprawd臋 dobre wyniki w drugiej cz臋艣ci rozgrywek pozwol膮 gospodarzom na zagranie w przysz艂ym roku w europejskich pucharach.

Go艣cie za to b臋d膮 walczyli o utrzymanie na zapleczu Bundesligi, ale patrz膮c na ostatnie wyniki Hansy to b臋dzie o to bardzo trudno. Mimo wszystko na pewno gracze z Rostocka nie b臋d膮 chcieli si臋 poddawa膰 i mo偶na spodziewa膰 si臋 walki ze strony tych zawodnik贸w w lidze oraz w 艣rodowym pucharowym starciu przeciwko zdecydowanie mocniejszej ekipie.

RB Lipsk – Hansa Rostock nasze typy

R贸偶nica poziom贸w pomi臋dzy tymi dru偶ynami jest naprawd臋 du偶a. Dodatkowo forma go艣ci jest w ostatnim czasie bardzo s艂aba, wi臋c mo偶na spodziewa膰 si臋 jednostronnego meczu i zdecydowanego zwyci臋stwa ekipy z Lipska.

Nasze typy handicap: RB Lipsk -2.5 2.25

Zagraj powyżej 3.5 goli 1.95

RB Lipsk – Hansa Rostock kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest RB Lipsk. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.17. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu RB Lipsk – Hansa Rostock, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 7.50. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 15.50.

RB Lipsk – Hansa Rostock fakty meczowe

Na ostatnich 8 mecz贸w gospodarzy w a偶 6 obie dru偶yny strzeli艂y gola.

Na ostatnich 6 mecz贸w ekipy z Lipska w a偶 5 strzelali oni pierwsza bramk臋.

Go艣cie nie wygrali od 7 mecz贸w.

RB Lipsk ostatnie pi臋膰 spotka艅

VfB Stuttgart – RB Lipsk 0:2

RB Lipsk – FSV Mainz 05 4:1

RB Lipsk – Arminia Bielefeld 0:2

FC Augsburg – RB Lipsk 1:1

RB Lipsk – Borussia Monchengladbach 4:1

Hansa Rostock ostatnie pi臋膰 spotka艅

Hansa Rostock – Hannover 0:1

Monachium 1860 – Hansa Rostock 3:1

Karlsruher – Hansa Rostock 2:2

Hamburger SV – Hansa Rostock 3:0

Hansa Rostock – Ingolstadt 1:1

