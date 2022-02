Olympique Marsylia – Clermont 🇫🇷 Typy, kursy (20.02.2022)

Weekend w Ligue 1 zakończy spotkanie Marsylii z Clermont. Czy gospodarze potwierdzą swoją dobrą formę i zanotują kolejną wygraną?

Olympique Marsylia – Clermont zapowiedź (niedziela, 20:45)

W obozie Marsylczyków panują dobre nastroje, bowiem w środku tygodnia ekipa z Lazurowego Wybrzeża pokonała w Lidze Konferencji azerski Qarabag wynikiem 3:1. W lutym piłkarze Sampaolego wygrali trzy z czterech rozegranych spotkań. Zespół niestety nie zanotował w tym okresie ani jednego czystego konta. Marsylia zajmuje w tym momencie drugie miejsce w tabeli, jej przewaga nad trzecią Niceą wynosi już cztery punkty.

Clermont natomiast robi co może by jak najszybciej oddalić się od grupy drużyn walących o utrzymanie w lidze. Nie jest to zadanie proste bowiem tuż za plecami gości znajduje się aż pięć drużyn mających do nich tylko trzy punkty straty. Forma Clermont nie jest ostatnio wybitna, o czym świadczą trzy porażki w pięciu poprzednich kolejkach.

Olympique Marsylia – Clermont nasze typy

Stawiamy w tej rywalizacji na wygraną gospodarzy oraz BTTS. Defensywa Marsylii stoi na tragicznym poziomie, dlatego nie wydaje się by goście mieli mieć problem ze zdobyciem bramki.

Olympique Marsylia – Clermont kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentują się następująco:

wygrana gospodarzy: 1.47

remis: 4.55

zwycięstwo gości: 7.70

Olympique Marsylia – Clermont fakty meczowe

Marsylia nie zachowała czystego konta od sześciu spotkań.

Clermont przegrało trzy z pięciu poprzednich meczów w lidze.

Marsylia zdobyła jedenaście bramek w czterech wcześniejszych meczach.

Olympique Marsylia pięć ostatnich spotkań

Olympique Marsylia – Qarabag 3:1

Metz – Olympique Marsylia 1:2

Nicea – Olympique Marsylia 4:1

Olympique Marsylia – Angers 5:2

Olympique Lyon – Olympique Marsylia 2:1

Clermont pięć ostatnich spotkań

Clermont – St. Etienne 1:2

Nicea – Clermont 0:1

Clermont – Rennes 2:1

Clermont – Strasbourg 0:2

Monaco – Clermont 4:0

