Legia Warszawa – Śląsk Wrocław 🇵🇱 Typy, kursy (07.03.2022)

Kolejkę nr 24 naszej rodzimej Ekstraklasy zakończymy spotkaniem Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Legioniści znajdują się w naprawdę trudnym położeniu, ekipa z Wrocławia natomiast również nie znajduje się w najlepszej dyspozycji.

Legia Warszawa – Śląsk Wrocław zapowiedź (poniedziałek, 19:00)

Legia Warszawa podchodzi do domowego starcia ze Śląskiem jako przedostatni zespół ekstraklasy. Gospodarze uzbierali dotychczas tylko dwadzieścia dwa punkty. Ich strata do piętnastego Górnika Łęczna wynosi tylko dwa punkty. Co ważne, Legia rozegrała do tej pory o dwa spotkania mniej od drużyny z Łęcznej. W czterech dotychczasowych meczach rundy wiosennej piłkarze ze stolicy zaliczyli dwie wygrane, remis oraz porażkę.

Śląsk ma na swoim koncie tylko cztery punkty więcej od swoich dzisiejszych rywali. Ma to jednak spore znaczenie jeżeli chodzi o pozycję w tabeli, bowiem Śląsk na ten moment znajduje się dwunastej pozycji. Forma gości w rundzie rewanżowej jest tragiczna – dwa remisy oraz dwie porażki te rezultaty naprawdę słabe. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Śląsk na przestrzeni dziesięciu ostatnich kolejek jest najgorzej punktującą drużyną ligi.

Legia Warszawa – Śląsk Wrocław nasze typy

Legia gra słabo, jednak w nowym roku prezentuje zdecydowanie lepszy poziom od Śląska. Stawiamy w tym starciu na zwycięstwo Legionistów oraz under 2.5 gole.

Nasze typy Legia Warszawa 1.85

under 2.5 gole 1.85

Legia Warszawa – Śląsk Wrocław kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Legii: 1.85

remis: 3.45

zwycięstwo Śląska: 4.70

Legia Warszawa – Śląsk Wrocław fakty meczowe

Legia zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli.

Śląsk na przestrzeni ostatnich dziesięciu kolejek był najgorszą ekipą ligi.

Śląsk wygrał tylko jeden z dziesięciu poprzednich meczów w lidze.

Legia Warszawa pięć ostatnich spotkań

Legia Warszawa – Górnik Łęczna 2:0

Legia Warszawa – Wisła Kraków 2:1

Bruk-Bet Nieciecza – Legia Warszawa 0:0

Legia Warszawa – Warta Poznań 0:1

Legia Warszawa – GKS Bełchatów 4:0

Śląsk Wrocław pięć ostatnich spotkań

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin 0:0

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice 1:3

Górnik Łęczna – Śląsk Wrocław 1:1

Lechia Gdańsk – Śląsk Wrocław 2:0

Śląsk Wrocław – Vojvodina 0:2