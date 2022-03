Legia Warszawa – Bruk-Bet 🇵🇱 Typy, kursy (15.03.2022)

Nadszedł długo wyczekiwany moment, gdy Legia Warszawa w końcu będzie miała okazję rozegrać zaległy mecz z Termaliką. “Wojskowi” mogą przystąpić do tego meczu w dobrych nastrojach, bowiem w ostatnich tygodniach znacznie podreperowali swój dorobek punktowy.

Legia Warszawa – Bruk-Bet zapowiedź (wtorek, 18:45)

Dzięki serii czterech kolejnych spotkań bez porażki Legia Warszawa zdołała awansować na dwunaste miejsc w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Aleksandara Vukovicia zdołali nawet wygrać każde z trzech ostatnich spotkań. Wydaje się, że groźba spadku zaczyna się przy Łazienkowskiej powoli rozmywać. “Wojskowi” muszą jednak być nadal bardzo uważni, bowiem mają na ten moment zaledwie cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. Domowe zwycięstwo nad Termaliką jest więc dla Legii obowiązkiem.

Termalica radzi sobie na wiosnę o wiele lepiej niż jesienią. Podopieczni Radoslava Latala wreszcie zaczęli regularnie punktować. W przeciwieństwie do Legii, groźba spadku cały czas jednak ciąży nad Niecieczą. Zawodnicy Bruk-Betu tracą na ten moment pięć punktów do bezpiecznej strefy i wydaje się, że dopisanie do swojego konta nawet jednego oczka może być we wtorek problemem.

Legia Warszawa – Bruk-Bet nasze typy

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Legia, ale ostatnie spotkanie tych drużyn pokazało, że Termalica potrafi się skutecznie przeciwstawić drużynie “Wojskowych”.

Legia Warszawa – Bruk-Bet kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Legii, kurs: 1.60

remis, kurs: 4.0

wygrana Bruk-Bet, kurs: 5.50

Legia Warszawa – Bruk-Bet fakty meczowe

Legia wygrała każde z trzech ostatnich spotkań

Termalica wygrała dwa z pięciu ostatnich spotkań

Legia przegrała tylko jeden mecz w rundzie wiosennej

Legia Warszawa – pięć ostatnich spotkań

Górnik Łęczna – Legia Warszawa 0:1

Legia Warszawa – Śląsk Wrocław 1:0

Legia Warszawa – Górnik Łęczna 2:0

Legia Warszawa – Wisła Kraków 2:1

Bruk-Bet – Legia Warszawa 0:0

Bruk-Bet – pięć ostatnich spotkań

Bruk-Bet – Zagłębie Lubin 0:2

Bruk-Bet – Warta Poznań 1:0

Cracovia – Bruk-Bet 1:2

Bruk-Bet – Legia Warszawa 0:0

Lech Poznań – Bruk-Bet 5:0

