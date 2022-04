Cracovia – Zagłębie Lubin 🇵🇱 Typy, kursy (18.04.2022)

Ani Cracovia, ani Zag艂臋bie Lubin nie mog膮 by膰 pewni pozostania w Ekstraklasie. Ewentualne zwyci臋stwo jednym i drugim da艂oby bardzo du偶o spokoju w ligowej tabeli.



Cracovia – Zag艂臋bie Lubin zapowied藕 (poniedzia艂ek, 12:30)

Sytuacja Cracovii jest lepsza, bowiem Pasy zajmuj膮 10. miejsce z dorobkiem 35 punkt贸w. Ich przewaga nad stref膮 spadkow膮 to 7 oczek, ale bior膮c pod uwag臋 fakt, 偶e zespo艂y z do艂u tabeli punktuj膮 coraz mocniej, podopieczni Jacka Zieli艅skiego nie mog膮 jeszcze czu膰 si臋 zupe艂nie bezpieczni. Dodajmy, 偶e przed tygodniem Cracovia przegra艂a z Wart膮 Pozna艅 0:1 co nie pozwoli艂o wspi膮膰 si臋 do g贸rnej cz臋艣ci tabeli.

R贸偶nie radzi sobie Zag艂臋bie Lubin. Miedziowi ostatnio pokonali u siebie Stal Mielec 3:1 i dzi臋ki temu utrzymali 3 punkty przewagi nad stref膮 spadkow膮. Forma podopiecznych Piotra Stokowca pozostaje bardzo nier贸wna – w samym marciu lubinianie potrafili ogra膰 Bruk-Bet Termalik臋 2:0, a tak偶e przegra膰 u siebie z Wart膮 Pozna艅 0:4.

Cracovia – Zag艂臋bie Lubin kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Cracovia wygra, kurs: 2.13

Zag艂臋bie Lubin wygra, kurs:聽 3.50

Remis, kurs: 3.35

Cracovia – Zag艂臋bie Lubin nasze typy

Stawiamy, 偶e obie dru偶yny podziel膮 si臋 punktami.

Nasze typy Remis 3.35 ZAGRAJ

ZAGRAJ Remis w 1. po艂owie 2.09 ZAGRAJ

Cracovia pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Warta Pozna艅 – Cracovia 1:0

Stal Mielec – Cracovia 1:2

Cracovia – Piast Gliwice 0:1

Cracovia – Pogo艅 Szczecin 1:1

G贸rnik Zabrze – Cracovia 3:0

Zag艂臋bie Lubin pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Zag艂臋bie Lubin – Stal Mielec 3:1

Jagiellonia – Zag艂臋bie Lubin 2:1

Zag艂臋bie Lubin – Warta Pozna艅 0:4

Bruk-Bet – Zag艂臋bie Lubin 0:2

Zag艂臋bie Lubin – Piast Gliwice 0:0

