Górnik Polkowice – GKS Jastrzębie 🇵🇱 Typy, kursy (27.04.2022)

W 艣rod臋 na zapleczu ekstraklasy czeka nas starcie dw贸ch ekip, kt贸rych szanse na utrzymanie w Fortuna 1. Lidze s膮 ju偶 czysto matematyczne. G贸rnik Polkowice podejmie przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 GKS Jastrz臋bie.聽

G贸rnik Polkowice – GKS Jastrz臋bie zapowied藕 (艣roda, 18:00)

Ekipa z Polkowic wygra艂a w tym sezonie zaledwie trzy spotkania, ale dzi臋ki czternastu remisom udaje im si臋 unikn膮膰 roli czerwonej latarni ligi. Gospodarze radz膮 sobie w ostatnim czasie ca艂kiem nie藕le i w pi臋ciu poprzednich spotkaniach zdo艂ali dopisa膰 do swojego konta sze艣膰 punkt贸w. Wydaje si臋 jednak, 偶e przebudzenie przysz艂o zbyt p贸藕no, bowiem aby wydosta膰 si臋 ze strefy spadkowej G贸rnik potrzebuje wygra膰 przynajmniej trzy z pi臋ciu pozosta艂ych spotka艅. Szansa na odniesienie pierwszego zwyci臋stwa pojawi si臋 ju偶 w 艣rod臋.

Do Polkowic przyjedzie bowiem dru偶yna GKS-u Jastrz臋bie, kt贸rych szanse na pozostanie na zapleczu ekstraklasy s膮 jeszcze mniejsze ni偶 dru偶yny gospodarzy. Strata go艣ci do bezpiecznej strefy wynosi bowiem na ten moment a偶 dziewi臋膰 punkt贸w i trudno przypuszcza膰, by rzutem na ta艣m臋 uda艂o im si臋 wywalczy膰 utrzymanie. W 艣rod臋 los GKS-u mo偶e zosta膰 definitywnie przypiecz臋towany, bowiem w razie pora偶ki z G贸rnikiem i zwyci臋stwa Puszczy, strata do bezpiecznej strefy b臋dzie ju偶 zbyt du偶a, by my艣le膰 o utrzymaniu.

G贸rnik Polkowice – GKS Jastrz臋bie nasze typy

Wydaje si臋, 偶e gospodarze s膮 w tym starciu minimalnym faworytem.

G贸rnik Polkowice – GKS Jastrz臋bie kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana G贸rnika, kurs: 2.05

remis, kurs: 3.30

wygrana GKS-u, kurs: 3.65

G贸rnik Polkowice – GKS Jastrz臋bie fakty meczowe

G贸rnik wygra艂 w tym sezonie tylko trzy razy – najmniej ze wszystkich dru偶yn

Jednocze艣nie G贸rnik remisowa艂 w tym sezonie a偶 czternastokrotnie – najwi臋cej z ca艂ej stawki

GKS strzeli艂 w tym sezonie tylko 26 bramek, co jest najs艂abszym wynikiem ze wszystkich ekip

G贸rnik Polkowice – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Puszcza Niepo艂omice – G贸rnik Polkowice 3:0

Skra Cz臋stochowa – G贸rnik Polkowice 2:2

GKS Tychy – G贸rnik Polkowice 1:1

Odra Opole – G贸rnik Polkowice 1:1

GKS Katowice – G贸rnik Polkowice 1:2

GKS Jastrz臋bie – pi臋膰 ostatnich spotka艅

GKS Jastrz臋bie – Widzew 艁贸d藕 0:2

Arka Gdynia – GKS Jastrz臋bie 3:2

GKS Jastrz臋bie – Chrobry G艂og贸w 4:2

Sandecja – GKS Jastrz臋bie 2:0

Zag艂臋bie Sosnowiec – GKS Jastrz臋bie 2:1

