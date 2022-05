Skra Częstochowa – GKS Jastrzębie 🇵🇱 Typy, kursy (22.05.2022)

Ostatnia kolejka i spotkanie dwóch drużyn z woj. śląskiego. GKS Jastrzębie spada do II ligi, zaś Skra nieoczekiwanie jako beniaminek zostanie na zapleczu Ekstraklasy. To spore zaskoczenie, ale jednocześnie zasłużone utrzymanie “bezdomnego” zespołu.

Skra Częstochowa – GKS Jastrzębie zapowiedź (niedziela, 12:40)

Jesienią grali na boiskach rywali w roli gospodarza. Od dłuższego czasu jeżdżą do Bełchatowa i tam grają w roli gospodarza. Nie jest to wymarzona sytuacja, ale jedyne wyjście z trudnej sytuacji. Skra Częstochowa mimo takich kłopotów dała sobie radę. Na kolejkę przed końcem jest pewna utrzymania. To spory sukces mniejszego klubu spod Jasnej Góry. Już ich awans był sensacją, a teraz pokazują, że można niewielki klub utrzymać tuż za plecami większego sąsiada.

GKS Jastrzębie spada i również dzieje się to zasłużenie. Rok temu uratowała ich reforma Ekstraklasy i tylko jedno miejsce spadkowe. Teraz już tak dobrze nie będzie. Ostatnie miejsce w I lidze, więc lada moment czekają spotkania na niższym szczeblu. Pytanie czy uda im się szybko wrócić? Podstaw ku temu nie ma zbyt wiele. Nie są finansowym krezusem, a stadion pozostawia baaardzo wiele do życzenia.

Skra Częstochowa – GKS Jastrzębie kursy bukmacherów

BETFAN oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Skra wygra, kurs: 2,07

GKS wygra, kurs: 3,40

Remis, kurs: 3,40

Skra Częstochowa – GKS Jastrzębie nasze typy

Stawiamy na wygraną “gospodarzy” oraz bramki po obu stronach. Bez presji, więc może zobaczymy ciekawe widowisko w Bełchatowie.

Nasze typy Obie strzelą 1,68 Zagraj

Zagraj Skra 2,07 Zagraj

Skra Częstochowa – GKS Jastrzębie fakty meczowe

Mecz ostatniej z 14. drużyną I ligi. Oba zespoły dzieli 13pkt: 24 do 37 na korzyść gości

GKS Jastrzębie od dłuższego czasu wie, że w przyszłym sezonie zagra w II lidze

Skra jako beniaminek utrzymała się w I lidze

Jesienią w Jastrzębiu było 1:0 dla Skry

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze

Granada – Espanyol (niedziela, 20:00)