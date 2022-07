🇲🇪 Iskra – Laci 🇦🇱 Typy, kursy (14.07.2022)

Przed tygodniem w Elbasani dosz艂o do niespodzianki. KF Laci mimo du偶ej przewagi nie potrafi艂o pokona膰 rywala. Teraz mecz w Czarnog贸rze, ale nadal to Alba艅czycy s膮 faworytem. Czy tym razem pokonaj膮 ni偶ej notowanego rywala?

Iskra – Laci zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Gospodarze to czwarty klub poprzedniego sezonu ligi czarnog贸rskiej. Rzutem na ta艣m臋 zakwalifikowali si臋 do europejskich puchar贸w. Dla nich awans nawet do drugiej rundy b臋dzie niespodziank膮 i mi艂ym dodatkiem do szarej rzeczywisto艣ci. Tym bardziej 偶e ich rywal jest znacznie bardziej do艣wiadczony w Europie i znacznie mocniejszym zespo艂em. Warto o tym pami臋ta膰, tak偶e w kontek艣cie pierwszego meczu. Wtedy KF Laci zdominowa艂o rywala, ale sko艅czy艂o si臋 bezbramkowym remisem. Teraz to ju偶 nie przejdzie. Wicemistrz Albanii chce to za艂atwi膰 w 90. minutach.

Iskra – Laci kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Iskra, kurs: 3,30

remis, kurs: 3,25

Laci, kurs: 2,20

Iskra – Laci nasze typy

Po remisie w Albanii, nadal to Laci jest faworytem. St膮d dwa typy w ich kierunku.

Nasze typy Laci awansuje 1,65 Zagraj

Zagraj X2 1,30 Zagraj

Iskra – Laci fakty meczowe

Rewan偶owy mecz I rundy el. LKE. W pierwszym meczu by艂o 0:0 w Albanii

Laci to wicemistrz Albanii i finalista tamtejszego pucharu

Iskra zaj臋艂a czwarte miejsce lidze czarnog贸rskiej

