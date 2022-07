🇲🇩 Milsami – Panevezys 🇱🇹. Typy, kursy (14.07.2022)

Kolejnym spotkaniem, kt贸re zostanie rozegrane w ramach kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy jest starcie Milsami z Panevezys. Czego mo偶emy si臋 spodziewa膰 w tym meczu?



Milsami – Panevezys zapowied藕 (czwartek, 18:00)

Pierwsze spotkanie pomi臋dzy tymi dru偶ynami zako艅czy艂o si臋 remisem 0:0. Ekipa z Litwy nie wykorzysta艂a atutu w艂asnego boiska i teraz b臋dzie musia艂a uda膰 si臋 do Mo艂dawii bez 偶adnej zaliczki. Dla obu dru偶yn rywalizacja na poziomie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy jest du偶ym wydarzeniem i ten zesp贸艂, kt贸ry wywalczy awans do II rundy b臋dzie m贸g艂 艣wi臋towa膰 spory sukces.

Czy atutem gospodarzy mo偶e by膰 w艂asne boisko? Niekoniecznie. Gdy spojrzymy na pi臋膰 ostatnich spotka艅 u siebie, to zesp贸艂 Milsami przegra艂 u siebie a偶 trzykrotnie. Z kolei Panevezys na pi臋膰 poprzednich mecz贸w wyjazdowych wygra艂o a偶 cztery. Zwyci臋zca tej pary nie b臋dzie mia艂 艂atwego zadania. W II rundzie kwalifikacji jego rywalem najpewniej b臋dzie fi艅skie KuPS.

Milsami – Panevezys nasze typy

Spodziewamy si臋 wyr贸wnanego spotkania.

Milsami – Panevezys kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 specjalny kurs na ten mecz:

Wygrana gospodarzy, kurs: 2.93

Remis, kurs: 3.15

Wygrana go艣cia, kurs: 2.42

Milsami – Panevezys fakty meczowe

Pierwszy mecz zako艅czy艂 si臋 remisem 0:0

Milsami przegra艂o trzy z poprzednich pi臋ciu domowych mecz贸w

Panevezys wygra艂o cztery spo艣r贸d pi臋ciu poprzednich mecz贸w wyjazdowych

Milsami pi臋膰 ostatnich spotka艅

Panevezys – Milsami 0:0

Dinamo-Auto – Milsami 2:2

Milsami – Sheriff 1:1

Floresti – Milsami 0:3

Milsami – St. Gheorghe 0:2

Panevezys pi臋膰 ostatnich spotka艅

Panevezys – Milsami 0:0

Banga – Panevezys 1:2

Panevezys – Siauliai 1:2

Jonava – Panevezys 0:5

Panevezys – 呕algiris 0:2

