🇲🇩 Sheriff Tiraspol – Maribor 🇸🇮 Typy, kursy (26.07.2022)

Rewan偶owe spotkania drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrz贸w. Stawk膮 ju偶 teraz faza grupowa. Zwyci臋zca ma pewno艣膰, 偶e w kt贸rym艣 z puchar贸w zamelduje si臋 w grupie. Faworytem gospodarze. Czy Sheriff powt贸rzy drog臋 sprzed roku?

Sheriff Tiraspol – Maribor zapowied藕 (wtorek, 19:00)

Oba zespo艂y nie nale偶膮 do przesadnie bramkostrzelnych w tych eliminacjach. W pierwszej rundzie w meczach Sheriffa pad艂 艂膮cznie jeden gol, a w spotkaniach Mariboru dwa. Dodajmy do tego kolejny bezbramkowy remis w pierwszym meczu drugiej rundy. Nie najlepiej to wr贸偶y przed rewan偶em. Kibice nie powinni nastawia膰 si臋 na zbyt wiele goli. Z drugiej strony tutaj stawka jest wzgl臋dnie wysoka. Wygrana to ju偶 przepustka, przynajmniej do fazy grupowej Ligi Mistrz贸w.

Sheriff Tiraspol jeszcze przed rozgrywkami ligowymi. Z kolei Maribor ju偶 po dw贸ch meczach. Zacz膮艂 od pora偶ki z Radomlje 0:3 w pierwszej kolejce. W miniony weekend sko艅czy艂o si臋 3:2 nad Goric膮. Co ciekawe w tym sezonie ju偶 trzy gole na swoim koncie ma Roko Baturina. 22-letni Chorwat jeszcze rok temu by艂 pi艂karzem rezerw… Lecha Pozna艅. Teraz strzela dla mistrza S艂owenii!

Sheriff Tiraspol – Maribor kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Sheriff wygra, kurs: 1,64

Maribor wygra, kurs: 6,00

Remis, kurs: 3,70

Sheriff Tiraspol – Maribor nasze typy

Minimalne zwyci臋stwo gospodarzy tutaj wychodzi z naszych przewidywa艅.

Sheriff Tiraspol – Maribor fakty meczowe

Rewan偶owy mecz drugiej rundy el. do Ligi Mistrz贸w. W pierwszym spotkaniu pad艂 bezbramkowy remis

Sheriff Tiraspol w eliminacjach jeszcze nie straci艂 gola – dwa razy 0:0 i raz 1:0

Maribor r贸wnie偶 bez straty gola – dwa razy 0:0 i raz 2:0

Mo艂dawianie czekaj膮 na start nowego sezonu, za艣 S艂owe艅cy ju偶 po dw贸ch ligowych meczach – 3pkt