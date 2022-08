🇱🇹 Żalgiris – Bodo/Glimt 🇳🇴 Typy, kursy (09.08.2022)

Po pierwszym meczu sprawa jest jasna. Bodo/Glimt zagra w fazie play-off o awans do Ligi Mistrz贸w. 5:0 wystarczy, by w spokoju zagra膰 rewan偶owe spotkanie z 呕algirisem Wilno. Czy Litwini chocia偶 postawi膮 si臋 u siebie?

呕algiris – Bodo/Glimt zapowied藕 (wtorek, 18:00)

Litwini maj膮 spok贸j, bowiem wiedz膮, 偶e bez wzgl臋du na wyniki eliminacji, zagraj膮 przynajmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji. Pokonali Balkani z Kosowa, sensacyjnie wyeliminowali Malmo w kolejnej rundzie. Jednak Bodo/Glimt ju偶 im na niespodziank臋 nie pozwoli艂o. St膮d pora偶ka 0:5 na p贸艂nocy Norwegii. Teraz jednak zapewne zechc膮 si臋 troch臋 zrehabilitowac i zagra膰 znacznie lepiej przed w艂asnymi kibicami.

Bodo/Glimt ostatnio w bardzo wysokiej formie. Norwedzy 藕le weszli w ligowy sezon, ale regularnie pr贸buj膮 zbli偶a膰 si臋 do duetu Molde i Lillestroem, kt贸rzy prowadz膮 w lidze. Ostatnio wygrywaj膮 mecz za meczem. M.in. w weekend pokonali Odd Grenland 7:0, a to kilka dni po zdemolowaniu 呕algirisu. Co ciekawe rund臋 wcze艣niej Norwedzy u siebie potrafili zbi膰 8:0 Linfield z Irlandii P贸艂nocnej.

呕algiris – Bodo/Glimt kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

呕algiris wygra, kurs: 4.50

Remis, kurs: 3.80

Bodo/Glimt wygra, kurs: 1.80

呕algiris – Bodo/Glimt nasze typy

Stawiamy na kilka goli w rewan偶u. Tym razem strzelanie z udzia艂em litewskiej ekipy.

Nasze typy Obie strzel膮 1,90 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 1,90 Zagraj

呕algiris – Bodo/Glimt fakty meczowe

Rewan偶owe spotkanie III rundy eliminacji do Ligi Mistrz贸w. W Norwegii by艂o 5:0 dla Bodo/Glimt

Norwedzy w kolejnej rundzie spotkaj膮 si臋 z kim艣 z duetu Dinamo Zagrzeb – 艁udogorec Razgrad

Bodo/Glimt wygra艂o pi臋膰 kolejnych mecz贸w licz膮c wszystkie rozgrywki. W lidze w weekend pokonali Odd Grenland 7:0

呕algiris Wilno wr贸ci艂 do ligowego grania i weekend pokona艂 Bang臋 2:1

