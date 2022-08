Stal Rzeszów – ŁKS 🇵🇱 Typy, kursy (14.08.2022)

Ciekawie zapowiada si臋 pierwsze niedzielne starcie w I lidze. Stal Rzesz贸w podejmuje 艁KS i trudno wskaza膰 faworyta. Nie b臋dzie nim beniaminek, ale podopieczni Daniela My艣liwca wcale nie s膮 bez szans w starciu z 艂odzianami.聽

Stal Rzesz贸w – 艁KS zapowied藕 (niedziela, 12:40)

Gospodarze to beniaminek I ligi. W minionym sezonie w cuglach wygrali trzeci poziom rozgrywkowy, nie maj膮c najmniejszych k艂opot贸w z uzyskaniem oczekiwanego awansu. Teraz jednak Stal Rzesz贸w nie najlepiej wesz艂a w sezon pod k膮tem punktowym. Nadal s膮 tym zespo艂em, kt贸ry przyjemnie si臋 ogl膮da, ale nie zawsze przek艂ada si臋 to na punkty. Do tej pory pi臋膰 punkt贸w, dzi臋ki zwyci臋stwu nad G贸rnikiem 艁臋czna oraz remisom z Chojniczank膮 i Chrobrym. Ponadto dorzucili pora偶ki w Niepo艂omicach oraz u siebie z Ruchem. Nadal jednak Daniel My艣liwiec pozostaje wierny swojej filozofii i sposobowi gry. Warto ogl膮da膰 rzeszowian, bo ju偶 17 goli pad艂o w pi臋ciu meczach z ich udzia艂em.

艁KS rozpocz膮艂 od domowej pora偶ki z GKS-em Katowice i na tym koniec strat punkt贸w w ich wykonaniu. Wygrali cztery kolejne spotkania. GKS Tychy, Skra, Chrobry oraz Puszcza. Rywale mo偶e nie s膮 z g贸rnej p贸艂ki, ale seria robi wra偶enie. Podobnie, jak zesp贸艂 pod wodz膮 Kazimierza Moskala. To tak偶e szkoleniowiec stawiaj膮cy na ofensyw臋. To zwiastuje ciekawe zderzenie dw贸ch trener贸w, kt贸rzy chc膮 gra膰 do przodu.

Stal Rzesz贸w – 艁KS kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Stal wygra, kurs: 2.80

Remis, kurs: 3.30

艁KS wygra, kurs: 2.50

Stal Rzesz贸w – 艁KS nasze typy

Stawiamy na otwarty mecz i gole z obu stron. Liczymy, 偶e nie zabraknie emocji przy Hetma艅skiej w Rzeszowie.

Nasze typy Obie strzel膮 1,85 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 2,10 Zagraj

Stal Rzesz贸w – 艁KS fakty meczowe

Spotkanie 11. z drug膮 dru偶yn膮 I ligi. Obie ekipy dzieli 7pkt r贸偶nicy: 5 do 12 na korzy艣膰 go艣ci

Stal Rzesz贸w to jeden z zespo艂贸w, w kt贸rego meczach pada najwi臋cej goli – 17 w pi臋ciu grach

艁KS legitymuje si臋 bilansem 4-0-1 i seri膮 czterech kolejnych wygranych

Te zespo艂y spotka艂y si臋 ze sob膮 w okresie przygotowawczym. Wtedy g贸r膮 by艂a Stal 1:0.

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Lazio – Bologna (niedziela)