Wyjątkowo, bo w piątek odbędzie się gala Fame MMA. Podczas piętnastego wydarzenia organizowanego przez największą freakową federację zobaczymy wielu popularnych influencerów.

Fame MMA 15

Galę otworzy nietypowy pojedynek, gdyż będzie to starcie dwóch na dwóch. Warjat Radek oraz Woźniak zmierzą się z Neffati Brothers. Do oktagonu wraca Rafał Górnik, którego pierwszą walkę ogłoszono jako no contest. Rywalem “Takefuna” jest Filip Zabielski.

Nie zabraknie także starciu dwóch debiutantów. Jakub “Paramaxil” Frączek stoczy pojedynek z Franciszkiem “Franio” Rusieckim. Na gali Fame MMA 15 zobaczymy również rodzinę Murańskich. Mateusz zawalczy z Arkadiuszem Tańculą. Tego samego rywala ma również Jacek Murański. Niewykluczone, że podczas wydarzenia dojdzie do pojedynku Szalonego Reportera z Jackiem Murańskim.

W piątkowy wieczór odbędzie się również rewanż Marcina Dubiela z Kacprem Błońskim. Pierwsze starcie zakończyło się wygraną “Crushera”. Na Fame MMA 15 zadebiutuje Sarius, który stoczy bokserski pojedynek z Marcinem Wrzoskiem. Do oktagonu wraca Marcin “Xayoo” Majkut, a jego przeciwnikiem będzie Mikołaj “Konopskyy” Tylko. Z kolei main-eventem gali Fame MMA 15 jest walka Marta “Linkimaster” Linkiewicz vs Aniela “Lil Masti” Bogusz. Zawodniczki zawalczą o dwa pasy oraz tytuł królowej freak-fightu.

Fame MMA 15 – karta walk

Karta walk Fame MMA 15 wygląda zatem następująco:

Marta “Linkimaster” Linkiewicz vs Aniela “Lil Masti” Bogusz

Marcin “Xayoo” Majkut vs Mikołaj “Konopskyy” Tylko

Mariusz “Sarius” Golling vs Marcin “Polish Zombie” Wrzosek

Marcin Dubiel vs Kacper “Crusher” Błoński

Tomasz “Szalony Reporter” Matysiak vs Jacek Murański*

Jacek Murański vs Arkadiusz Tańcula

Mateusz Murański vs Arkadiusz Tańcula

Jakub “Paramaxil” Frączek vs Franciszek “Franio” Rusiecki

Filip Zabielski vs Rafał “Takefun” Górniak

Radosław “Warjat Radek” Kapias/ Patryk Woźniak vs Jamel Neffati/Jamil Neffati

* walka odbędzie się przy spełnieniu pewnych warunków (Arkadiusz Tańcula nie będzie zdolny do pojedynku po starciu z Mateuszem Murańskim)

