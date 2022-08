Espanyol – Real Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (28.08.2022)

Real Madryt po raz pierwszy w sezonie jedzie do Katalonii. Jednak na bardziej przyjazny dla nich obiekt Espanyolu. Nie zawsze jednak jest tam r贸偶owo. W ubieg艂ym sezonie mistrz kraju wyje偶d偶a艂 stamt膮d z pustymi r臋kami!

Espanyol – Real Madryt zapowied藕 (niedziela, 22:00)

Dobrze w sezon wszed艂 Real Madryt. Lekko nie ma, bo spotkaniem w Barcelonie zako艅czy trzymeczowy maraton wyjazdowy na pocz膮tek rozgrywek. Idzie nie藕le. Najpierw 2:1 w Andaluzji z Almeri膮 i pi臋kny gol Davida Alaby z rzutu wolnego. Potem efektowne 4:1 nad Celt膮 Vigo, gdzie gra Kr贸lewskich mog艂a si臋 naprawd臋 bardzo podoba膰. By艂o po艂udnie, by艂 p贸艂nocny-zach贸d kraju, teraz czas na wsch贸d i odwiedziny w Barcelonie. Na RCDE Stadium przed rokiem przegrali 1:2. Teraz b臋d膮 chcieli si臋 zrewan偶owa膰 na s艂abo rozpoczynaj膮cym rywalu.

Espanyol bez Raula de Tomasa nie jest mocny. To pokaza艂 miniony sezon, to pokazuje start. W Vigo uda艂o im si臋 zremisowa膰, chocia偶 wi臋cej by艂o w tym szcz臋艣cia, ni偶 faktycznie dobrej gry. Potem pora偶ka z Rayo Vallecano u siebie. No nie s膮 to dobre wyniki dla ekipy ze stolicy Katalonii. Teraz przed nimi kilka trudnych mecz贸w: Real Madryt, wyjazd do Bilbao, domowe spotkanie z Sevill膮, wyjazd do San Sebastian i Valencia u siebie. Nie wygl膮da to najlepiej pod k膮tem punkt贸w po kilku kolejkach. Mo偶e by膰 gor膮co lada moment…

Espanyol – Real Madryt kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Espanyol wygra, kurs: 6.75

Remis, kurs: 5.15

Real wygra, kurs: 1.45

Espanyol – Real Madryt nasze typy

Zdecydowanym faworytem jest Real, kt贸ry powinien wygra膰. Jedn膮 z bramek strzeli wg nas Karim Benzema.

Nasze typy Real 1,45 Zagraj

Zagraj Benzema strzeli 1,62 Zagraj

Espanyol – Real Madryt fakty meczowe

Spotkanie 16. z trzeci膮 ekip膮 LaLiga. Espanyol po dw贸ch kolejkach ma 1pkt, Real komplet – 6

Gospodarze rzutem na ta艣m臋 zremisowali w Vigo z Celt膮 i przegrali na swoim obiekcie z Rayo. W obu spotkaniach nie zagra艂 kontuzjowany Raul de Tomas

Real Madryt pokona艂 Almeri臋 2:1 oraz Celt臋 4:1

W ubieg艂ym sezonie na RCDE Stadium Espanyol wygra艂 2:1. W rewan偶u Real zwyci臋偶y艂 4:0

