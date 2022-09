🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Szkocja – Ukraina 🇺🇦 Typy, kursy (21.09.2022)

Ju偶 w 艣rod臋 Szkocja zmierzy si臋 na w艂asnym terenie z reprezentacj膮 w spotkaniu czwartej kolejki Ligi Narod贸w. Dla Szkot贸w mo偶e by膰 to doskona艂a okazja do rewan偶u za pora偶k臋 w meczu bara偶owym.聽

Szkocja – Ukraina zapowied藕 (艣roda, 20:45)

Obie reprezentacja podchodzi艂y do czerwcowego spotkania bara偶owego w nieco lepszych nastrojach. Zar贸wno Ukraina, jak i Szkocja ca艂y czas pozostawa艂y w贸wczas w grze o wyjazd na katarski mundial. Nieco ponad trzy miesi膮ce p贸藕niej wiemy ju偶, 偶e 偶adnej z tych reprezentacji na mistrzostwach nie zobaczymy. Szkoci okazali si臋 s艂absi od Ukrainy, natomiast nasi wschodni s膮siedzi ulegli w fina艂owym meczu reprezentacji Walii.

B臋dzie to interesuj膮ce starcie nie tylko ze wzgl臋du na ostatni pojedynek obu ekip. Szkocja i Ukraina zdecydowanie wyr贸偶niaj膮 si臋 form膮 w tej edycji Ligi Narod贸w i to w艂a艣nie pomi臋dzy tymi dwoma dru偶ynami rozegra si臋 walka o awans do najwy偶szej dywizji. Nieco 艂atwiejsze zadanie ma Ukraina, kt贸ra na swojej drodze ma najs艂absz膮 w grupie Armeni臋. Szkoci, je艣li chc膮 jeszcze marzy膰 o awansie musz膮 postara膰 si臋, by urwa膰 swoim rywalom cho膰by jeden punkt.

Szkocja – Ukraina nasze typy

Spodziewamy si臋 zaci臋tego spotkania, kt贸re jednak zako艅czy si臋 remisem.

Nasze typy Remis 3.20 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 2.10 Zagraj

Szkocja – Ukraina kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Szkocji, kurs: 2.65

remis, kurs: 3.20

wygrana Ukrainy, kurs; 2.90

Szkocja – Ukraina fakty meczowe

Ukraina przegra艂a tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Szkocja wygra艂a zaledwie dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Ostatnie spotkanie tych dru偶yn pad艂o 艂upem Ukrainy

Szkocja – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Armenia – Szkocja 1:4

Irlandia – Szkocja 3:0

Szkocja – Armenia 2:0

Szkocja – Ukraina 1:3

Austria – Szkocja 2:2

Ukraina – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Ukraina – Irlandia 1:1

Ukraina – Armenia 3:0

Irlandia – Ukraina 0:1

Walia – Ukraina 1:0

Szkocja – Ukraina 1:3