🇮🇹 Juventus – Maccabi Hajfa 🇮🇱 Typy, kursy (05.10.2022)

Ostatnia szansa dla obu ekip na rywalizacje o puchary w tym sezonie. Maccabi Hajfa zgodnie z planem na ostatnim miejscu. Ale Juventus to spora niespodzianka. Dla dru偶yny dw贸ch Polak贸w to spotkanie z gatunku “must-win”.聽

Juventus – Maccabi Hajfa zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Juventus przegra艂 w Pary偶u, co nie by艂o zaskoczeniem. Jednak to, co si臋 sta艂o p贸藕niej w Turynie, to ju偶 by艂o sporym k艂opotem dla W艂och贸w. Pora偶ka 1:2 z Benfik膮 to naprawd臋 spory b贸l g艂owy dla Maxa Allegriego i sp贸艂ki. Po dw贸ch kolejkach bez punkt贸w i sze艣膰 punkt贸w straty do drugiego miejsca nie wr贸偶y dobrze. Teraz dwa mecze z Maccabi Hajf膮 i bezwzgl臋dnie Stara Dama musi postara膰 si臋 o komplet punkt贸w w tych grach. Na ich szcz臋艣cie w wysokiej formie jest Arkadiusz Milik, kt贸ry ma ju偶 na swoim koncie cztery gole.

Maccabi zgodnie z planem na ostatnim miejscu. 0:2 w Lizbonie, 1:3 u siebie z PSG to i tak nie najgorsze wyniki. Nie dostali dotychczas lania, potrafili strzeli膰 gola i nawet prowadzi膰 z PSG. Teraz dwa mecze, po kt贸rych prawdopodobnie ju偶 strac膮 szans臋 na cokolwiek w europejskich pucharach.

Juventus – Maccabi Hajfa kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Juventus, kurs: 1.30

remis, kurs: 5.80

Maccabi, kurs: 9.60

Juventus – Maccabi Hajfa nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo Juventusu, w kt贸rym udzia艂 b臋dzie mia艂 Arkadiusz Milik.

Juventus – Maccabi Hajfa fakty meczowe

Spotkanie dw贸ch najgorszych dru偶yn w grupie H. Obie ekipy jeszcze bez punkt贸w

Dla jednych i drugich dwumecz z trzeciej i czwartej kolejki to ostatnia szansa na powalczenie o awans do 1/8 fina艂u LM, ale tak偶e kolejnej rundy LE

Arkadiusz Milik w poprzedniej kolejce LM strzeli艂 gola z Benfik膮. Polak w siedmiu meczach w Juve strzeli艂 4 gole

Poprzednie spotkania tych ekip to faza grupowa LM z 2009 roku. Wtedy Juve wygra艂o dwa razy po 1:0.

