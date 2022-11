Las Palmas – Tenerife 🇪🇸 Typy, kursy (26.11.2022)

Derby Wysp Kanaryjskich zako艅cz膮 pi艂karsk膮 sobot臋 w LaLiga2. Bardzo ciekawie zapowiada si臋 spotkanie dru偶yn z Oceanu Atlantyckiego. Faworytem gospodarze, czyli Las Palmas. Czy Tenerife pozwoli na ich triumf?

Las Palmas – Tenerife zapowied藕 (sobota, 22:00)

Niezwykle ciekawie zapowiada si臋 to spotkanie. Las Palmas to trzeci zesp贸艂 tabeli, kt贸ry chce powalczy膰 o powr贸t do LaLiga. Dru偶yna trenera Pimienty 艣wietnie prezentuje si臋 przede wszystkim w defensywie. Stracili tylko 9 goli, co daje drug膮 najlepsz膮 defensyw臋 w LaLiga2, tu偶 za Burgos. Warto doda膰, 偶e to ekipa, z kt贸rej wywodzi si臋 jeden z najlepszych hiszpa艅skich pi艂karzy obecnie – Pedri. Maj膮 jednak kolejn膮 pere艂k臋 – Alberto Moleiro. To te偶 mo偶e by膰 przysz艂o艣膰 hiszpa艅skiej pi艂ki. Zw艂aszcza, 偶e w jest w r臋kach szkoleniowca, kt贸ry pracowa艂 w Barcelonie.

Tenerife ostatnio w niez艂ej dyspozycji – trzy wygrane z rz臋du, licz膮c lig臋 i puchar. Nadal jednak s膮 w drugiej po艂owie tabeli. Do tego dodajmy fataln膮 gr臋 na wyjazdach – ledwie pi臋膰 punkt贸w w o艣miu meczach. St膮d wida膰 ju偶, dlaczego to gospodarze s膮 faworytem tej potyczki. Jednak obecna forma dru偶yny z Teneryfy powinna by膰 ich sprzymierze艅cem przed derbami Wysp Kanaryjskich. Ostatnie dobrze si臋 dla nich sko艅czy艂y. Tenerife wygra艂o dwa mecze w p贸艂finale bara偶y o LaLiga. Szkopu艂, 偶e w finale musieli uzna膰 wy偶szo艣膰 Girony, kt贸ra dzisiaj biega po boiskach najlepszej hiszpa艅skiej ligi.

Las Palmas – Tenerife kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Las Palmas wygra, kurs: 1,80

Remis, kurs: 3.40

Tenerife wygra, kurs: 5.00

Las Palmas – Tenerife nasze typy

Stawiamy na nieznaczne zwyci臋stwo gospodarzy.

Las Palmas – Tenerife fakty meczowe

Spotkanie trzeciej z 14. dru偶yn膮 LaLiga2. Obie ekipy dzieli osiem punkt贸w w tabeli: 28 do 20 na korzy艣膰 gospodarzy

Las Palmas u siebie ma bilans 4-3-1 i bramki 7:3

Gospodarze stracili tylko 9 goli w lidze – to druga najlepsza obrona w rozgrywkach

Tenerife na wyjazdach zdoby艂o pi臋膰 punkt贸w i ma bramki na poziomie 6:11

Tenerife wygra艂o trzy ostatnie mecze, bez straty gola – licz膮c lig臋 i puchar

Ostatnie derby w Las Palmas wygrali go艣cie – 2:1 w p贸艂finale bara偶y na koniec poprzedniego sezonu

