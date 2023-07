Linfield vs Pogoń Szczecin – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.87 Linfield vs Pogoń Szczecin Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Do tej pory wszystkie polskie zespoły dzielnie walczą w eliminacjach do europejskich pucharów i miejmy nadzieję, że taki stan utrzyma się jak najdłużej. Niełatwe zadanie czeka Pogoń Szczecin, która uda się na trudny teren w Irlandii Północnej w czwartkowy wieczór. Linfield to drużyna o niższym poziomie sportowym niż Portowcy, ale mogą sprawić niespodziankę przed własną publicznością i zafundować trochę niepokoju przed meczem rewanżowym w Polsce. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.



Linfield vs Pogoń Szczecin – typy bukmacherskie

Polski zespół przystępuje do tego dwumeczu w roli faworyta i trudno się temu dziwić. Ekipy z Irlandii mają dość małe sukcesy na arenie europejskich pucharów i cała liga prezentuje niższy poziom od naszej rodzimej Ekstraklasy. Pogoń dobrze zaczęła sezon, wygrywając inauguracyjny mecz wyjazdowy z Wartą w Poznaniu. Portowcy są dobrze przygotowani do sezonu i jeśli nie popełnią głupich błędów, spokojnie powinni zameldować się w następnej rundzie eliminacji.

Linfield całkiem nieźle pokazało się w meczach z albańską Vllaznią, co pozwoliło uzyskać im awans do kolejnego etapu. Rywal jednak nie był zbytnio wymagający i możemy mieć pewność, że nie jest to żaden wyznacznik siły tego klubu. Zwłaszcza, że przegrali drugie spotkanie i cały dwumecz wygrali rezultatem 3:2, więc trudno tu dostrzec jakąkolwiek dominację.

Myślę, że czeka nas otwarte spotkanie od pierwszej minuty, a Irlandczycy nie będą mieli nic do stracenia. Pogoń dobrze sobie radzi w defensywnie, ale aura meczu wyjazdowego może ich nieco zaskoczyć. Linfield gra w lidze, która charakteryzuje się dużą liczbą goli, więc niewykluczone, że worek z bramkami otworzy się dość szybko. BTTS po kursie @1.87 w ofercie legalnego bukmachera Betfan trafia na nasz kupon.

Zapowiedź meczu Linfield vs Pogoń Szczecin

Gdyby Portowcy odpadli z europejskich eliminacji już na tym etapie, byłoby to sporą niespodzianką. Polskie zespoły do tej pory wyglądają naprawdę solidnie i wszystko wskazuje na to, że na ten moment priorytetowo traktują właśnie europejskie puchary, a walka w Ekstraklasie schodzi trochę na drugi plan. Trudno przecież grać na dwóch frontach na maksymalnych obrotach.

Gospodarze dzisiejszego spotkania nie rozegrali między sezonami zbyt wiele gier sparingowych, więc ciężko ocenić ich aktualny potencjał. Zespoły z Wysp charakteryzuje ogromna ambicja i determinacja, a twarda gra może okazać się kluczem do sukcesu. Bukmacherzy faworyzują szczecinian, ale w pierwszym meczu czeka ich naprawdę trudna przeprawa. Kwestia awansu powinna rozstrzygnąć się dopiero w rewanżu.

Linfield i Pogoń Szczecin jeszcze nigdy nie mieli okazji zmierzyć się w bezpośrednim pojedynku. Starcie w czwartkowy wieczór będzie pierwszym w historii.

Kursy bukmacherskie Linfield vs Pogoń Szczecin

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, to zespół ze Szczecina jest dość wyraźnym faworytem tego pojedynku.



Bukmacher Wygrana Linfield Remis Wygrana Pogoni Betfan 4.10 3.70 1.83 Betcris 3.85 3.62 1.71 Betclic 4.15 3.75 1.84

Gdzie obstawiać Linfield vs Pogoń Szczecin

Eliminacje do Ligi Konferencji możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Linfield vs Pogoń Szczecin

Transmisji na żywo z tego spotkania będziemy mogli zobaczyć w aplikacji legalnego bukmachera Betlic. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Start meczu o godzinie 20:45

Gdzie obejrzeć w TV Betclic Betclic Przejdź do transmisji

fot. PressFocus