Zmagania ligowe w sezonie 2023/2024 Ekstraklasy dopiero się rozpoczęły i drużyny łapią odpowiedni i optymalny rytm meczowy. Pierwsza kolejka przyniosła sporo pozytywnych emocji i przede wszystkim w każdym rozegranym spotkaniu zobaczyliśmy bramki co z perspektywy kibica jest najważniejsze. W ten weekend czeka nas kilka fajnych i wyrównanych meczy na ligowym podwórku, a my zajrzymy na stadion Tarczyński Arena we Wrocławiu, gdzie Śląsk podejmie Zagłębie Lubin. Starcie między tymi zespołami odbędzie się 29 lipca w sobotę o godzinie 20:00. Czy drużyna gości podtrzyma wysoką formę i wygra wyjazdową batalię na trudnym terenie? Tego nie wiem, ale mam propozycję dotyczącą tego spotkania, koniecznie przeczytajcie!

Śląsk Wrocław vs Zagłębie Lubin – typy bukmacherskie

Jeśli cofniemy się do poprzedniej kolejki to zarówno Śląsk jak i Zagłębie strzelały swoim przeciwnikom. Jakość ofensywnej tym klubom w ogóle nie brakuje, bo ma kto strzelać. Jednak jeśli spojrzymy na defensywę to wygląda to o wiele gorzej i się potwierdziło tydzień temu: również wyciągali piłkę ze swojej siatki. A zeszły sezon również to pokazał i potwierdził, że są podatni na tracenie bramek. Śląsk czynił to 48-krotnie, natomiast Zagłębie 44 razy. Jeśli chodzi o mecze wyjazdowe to drużyna z Lubina pod względem straconych goli plasowała się dopiero na 10. miejscu. A jeśli chodzi o drużynę z Wrocławia to ostatni raz zachowała czyste konto 1 kwietnia w 26. kolejce przeciwko Lechii Gdańsk… Od tamtej pory trwa seria 9-ciu kolejnych spotkań ze straconym przynajmniej jednym golem. Małym dodatkiem do tego pojedynko jest fakt, że to są małe Derby Dolnego Śląska. Dlatego idziemy w stronę bramek i gram w tym starciu: obie drużyny strzelą gola, bo kurs wcale nie jest taki słaby – 1.76.

W ostatnim bezpośrednim pojedynku między tymi drużynami w styczniu 2023 roku również na obiekcie we Wrocławiu to Zagłębie było górą i wygrało pewnie 3:0.

Zapowiedź meczu Śląsk Wrocław vs Zagłębie Lubin

Ja bym sobie życzył scenariusza z 2019 roku, gdzie na stadionie Śląska padło 8 bramek, a mecz zakończył się wynikiem 4:4. Minimalnym faworytem tego spotkania są gospodarze. Śląsk dość pechowo w 1. kolejce zremisował 1:1 w Kielcach z Koroną po stracie bramki w końcowej fazie, natomiast Zagłębie pokonało 2:1 beniaminka Ekstraklasy Ruch Chorzów po kapitalnym uderzeniu Kłudki zza pola karnego. Jacek Magiera dokonał kilku wzmocnień w ekipie Śląska, chociaż na pewno boli strata Johna Yeboah, który trafił do Rakowa Częstochowa. Klub postawił na młodzież i ściągnął między innymi: Maksymiliana Boruca, Dawida Baldygę czy Józefa Burta.

W Zagłębiu też roszad nie brakowało, a przede wszystkim odeszli: Filip Starzyński i Łukasz Łakomy, czyli zawodnicy odgrywający ważne role w drużynie. Przyszedł za to Damian Dąbrowski z Pogoni Szczecin i jego doświadczenie na pewno pomoże w Lubinie oraz do zespołu trafił Dawid Kurminowski. Warto dodać, że głównym sędzią tego meczu będzie nie kto inny jak Szymon Marciniak.

Kursy bukmacherskie Śląsk Wrocław vs Zagłębie Lubin

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, to zespół z Wrocławia jest minimalnym faworytem tego spotkania. Najwyższy kurs na zwycięstwo Śląska proponuje Betclic – 2.48.



Bukmacher Wygrana Śląska Remis Wygrana Zagłębia Betfan 2.43 3.40 2.81 Betcris 2.44 3.38 2.83 Betclic 2.48 3.35 2.85

Gdzie i o której oglądać mecz Śląsk Wrocław vs Zagłębie Lubin

Transmisji na żywo z tego spotkania będziemy mogli zobaczyć na Canal+Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Start meczu o godzinie 20:00.

Fot. PressFocus